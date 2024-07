Még el sem kezdődött a hazai rendezésű jet-ski Európa-bajnokság és junior-vb, máris megdőlt egy rekord. A világversenyre 27 nemzet versenyzői érkeztek, és eldőlt, hogy 154 nevezővel startol pénteken a száguldás. A sportágban a magyarországi kontinens- és világbajnokságok történetében nem volt még soha ilyen népes mezőny. Az eseménynek Győrzámoly ad otthont.

A világversenyen 25 tagú magyar válogatott indul abban a mezőnyben, ahol ázsiai és ausztrál jetesek is vízre szállnak, illetve csütörtökön egy motorteszt erejéig vízre is szálltak, így alaposan benépesült a Zámoly Beach és környéke. Érdekesség, hogy a három hete az olaszországi Olbiában megrendezett vb-futam létszámát is meghaladja a győri.

Czeller Béla szerint örömteli a nagy érdeklődés, egyben a szervezőbizottság bízik abban, hogy balesetmentes három nap elé nézünk.

„Elképesztő az érdeklődés. Vannak kategóriák, ahol olyan nagy létszámú a mezőny, hogy a pénteki kvalifikáció után nem mindenki jut tovább a döntőbe, úgyhogy feszült és izgalmas versenyek várhatók” – mondta a Magyar Jet-Ski Szövetség elnöke.

Ebben a sportágban álló (ski) és ülő (runabout) kategóriákban rendeznek futamokat. Minden kategóriában három döntős futam (moto) van, ezek összesített eredményei alapján derülnek ki, kik állhatnak dobogóra.

Pénteken rendezik meg a kvalifikációs futamokat. A világverseny hivatalos megnyitója 19.20-tól Győrben lesz a Dunakapu téren, amely után – 20 órától – látványos freestyle-bemutatót láthat a közönség a Mosoni-Dunán. A száguldás pedig vasárnapig tart a Zámoly Beach-en. Több koncertre és kulturális eseményre számíthatnak mindazok, akik kilátogatnak az Eb-re illetve a vb-re. A rendezvényen bárki díjmentesen vehet részt.