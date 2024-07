A magyar labdarúgás történetének egyik legjelesebb eseménye volt, amikor harminc évvel ezelőtt Puhl Sándor vezette az 1994-es világbajnokság döntőjét, amelyet 0-0-ás végeredmény után tizenegyes rúgásokkal a dél-amerikai válogatott nyert meg.

Puhl Sándor (középen) a világbajnoki döntő megkezdése előtt. Fotó: NSO

Erre a jeles eseményre emlékezünk Palotai, az első magyar sztárbíró című könyv egy részletével, amelyben az egykor sikeres labdarúgó, majd játékvezető, később sportvezető, Palotai Károly felidézte Puhl Sándorral kapcsolatos emlékeit és a vb-döntőt megelőző eseményekről is fellebbentette a fátylat.

- Puhl Sanyiban megéreztem a lehetőséget. Olyan egyéniség volt, akin látszott, hogy jó játékvezető lehet, és dicséretére váljék, élt is a lehetőséggel. A portugáliai ifjúsági világbajnokság előtt engem kértek fel, javasoljak magyar játékvezetőt az eseményre. Két-három név közül választhattam, előtte tanácskoztam Nagy Miklóssal, a JT vezetőjével és így esett a választás Puhl Sándorra. Ez volt a nemzetközi bemutatkozása és az már csak rajta múlt, hogy ilyen jól sikerült számára. A mondás igazsága ugyanis örök: valakit csak addig lehet menedzselni, amíg ki nem megy a pályára. Az ellenőre az egyik jó barátom, a mexikói Mario Rubio Vasquez, a kilenctagú FIFA JB tagja volt. Sanyi annyira belopta magát a szívébe, hogy ettől kezdve végig mellette állt. Akkor is, amikor később nehéz helyzetbe került.

Az 1994-es amerikai világbajnokság idejére Puhl Sándor nemzetközileg jegyzett, rangos játékvezetővé vált. A kiélezett versenyben azonban számos vetélytárssal kellett megküzdenie és a siker érdekében kellett az a kifinomult sportdiplomácia, amit Palotai Károly képviselt, és amelynek segítségével „felépítették” és eljuttatták őt a vb-döntő küszöbéig.

– A FIFA vezetése mindenáron a dán Peter Mikkelsent erőltette, kimondva-kimondatlanul őt szerette volna látni a finálé vezetőjének. A jb tagjainak viszont nem volt szimpatikus a nemzetközi vezérkar akarnoksága. A döntő előtti napon a szavazás első fordulójában az Európán kívüli jb-tagok egy része a dán bíróra szavazott, de Sanyi így is 7–2-re nyert. Egyértelmű döntést kellett viszont hozni, így újabb választásra került sor. Fontosnak bizonyultak az időközben egymás között lefolytatott beszélgetések – a jb-nek három európai tagja volt, rajtam kívül az olasz Paolo Casarin és a belga Alexis Ponnet –, az volt a válasz: mindegy ki, csak az ne legyen, akit a FIFA akar. Bár becsültük Mikkelsent, ezek után már másoknak is természetes volt, hogy Puhlra fognak szavazni. A második körben így is történt. Amikor kiderült a győzelme, nekem nagyobb öröm volt, mintha annak idején én vezethettem volna finálét. Nem szégyellem, sírtam örömömben, ha jól emlékszem, életemben harmadszor. Először, amikor otthagytam a békéscsabai szülői házat, másodszor Freiburgban, amikor mesés szerződést kaptunk, és harmadszor Los Angelesben…