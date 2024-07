A nők edzője, dr. Barthalos István – akinek munkáját Varga Zsófia segíti – a Rozmán Lilla, Baffy Fanni, Mihály Emma, Bánszegi Borbála négyessel vág neki a küzdelmeknek. Az együttes már Debrecenben van. A kosarasok meccseit az egyetem főbejárata előtti téren felállított pályán rendezik meg, az előrejelzések szerint tikkasztó hőségben.

A női csapat: Mihály Emma, Baffy Fanni, Varga Zsófia, dr. Barthalos István, Bánszegi Borbála és Rozmán Lilla.

Bár a sorsolás csak csütörtökön lesz, és akkor derül ki, hogy pontosan kik ellen is kell majd a csoportkörben felvenni a versenyt, a győriek vezetőedzője éppen a hőségre tért ki az esélylatolgatásában.

„Miután egyelőre nem tudjuk, kik lesznek az ellenfelek, így nehéz is megmondani, milyen eredmény elérésével lennénk elégedettek. Ami biztos, bárki ellen is játszunk, legalább annyira nehéz lesz megbirkózni a körülményekkel. Azok a csapatok lehetnek előnyben, akik ehhez a nagy meleghez jobban tudnak alkalmazkodni. Ami bennünket illet, becsülettel felkészültünk, szerintem tiszta lehet a lelkiismeretünk, így nyugodtan várhatjuk a meccseket. Addig még edzések, egy kis taktikai finomítások vannak hátra, és izgatottan várjuk a sorsolást. Amit még tudunk, hogy az előzetesek alapján az ukrán csapat bombaerősnek ígérkezik, de bárki ellen is kell játszani, mindent megteszünk a siker érdekében” – mondta dr. Barthalos István, aki azt is elmondta: ezúttal minden helyezésért lesz mérkőzés, így a csoportkör után az esteleges egyenes kiesésben elszenvedett vereség sem jelenti a torna végét egy csapat számára, hiszen mindenki folytatja majd az alsó vagy a felső ágon, és ahogyan az első, úgy az utolsó helyezés is játékkal, mérkőzéssel dől majd el.

A férficsapat is már szerdán elutazott Debrecenbe. A játékokon nagyon erős ellenfelek várnak az együttesre: szerb, horvát, cseh, osztrák, német, spanyol, francia, koszovói és litván egyetemek csapatai neveztek a 24 csapatos mezőnybe. A győriek mellett más magyar csapatok is érkeztek Budapestről és Debrecenből.

Laky Tibor, Varga Zoltán, Kámán Kristóf, Hágen Tamás, Bakon Csanád és Lógár Bence.

A sorozat 24 csapatát négy hatos csoportba sorolják csütörtökön este. A csoportok első négy helyezettjei jutnak a legjobb 16 csapat közé vasárnap délre. Vasárnap délután a legjobb 16 csapat versenyez, majd hétfőn zárul a torna a legjobb nyolc csapat küzdelmeivel.