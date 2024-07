A magyar szövetség beszámolója szerint a Roglán rendezett találkozón a vendégek az elejétől vezettek, a szünetben 19–12-es előnyben voltak, végül pedig tíz góllal, 31–21-re diadalmaskodtak.

A szintén győri Szöllősi-Schatzl Nadine 1, a Motherson Mosonmagyraóvár játékosai közül Albek Anna 3 gólt lőtt, Pásztor Noémi nem talált be, míg a kapuban Szemerey Zsófi is lehetőséget kapott.

"Elsősorban örülünk a győzelemnek. Másodsorban pedig annak, hogy annak a munkának, amit az elmúlt két hétben elvégeztünk, láttuk az eredményét, visszajelzést kaptunk róla, hogy jó úton haladunk – értékelt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – Természetesen nem vagyunk csúcsformában, de nem is most kell abban lennünk. Minden játékosban van még plusz, ahogy a játékainkat is tudjuk még precízebben végrehajtani, de van még két hetünk erre, az a célunk, hogy az első olimpiai csoportmeccsre legyünk jó formában."

A válogatott az olimpia előtt még két felkészülési mérkőzést játszik: szombaton, Győrben a szlovéneket látja vendégül, majd jövő pénteken, Stuttgartban a németek lesznek az ellenfelek.

Az ötkarikás tornát július 25-én kezdi a csapat a házigazda és címvédő franciákkal szemben. Utána Brazília, Angola, Spanyolország és Hollandia lesz az ellenfél a csoportkörben, ahonnan az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe. A csoportmeccsek közül kettő is reggel kilenc órakor kezdődik majd.