Az ökölvívók létszámban szépen gyarapodtak az elmúlt fél évben, már 79 tagja van a szakosztálynak. Ez nagyobb bázist, nagyobb merítési lehetőséget nyújt. Az itteni munka elismerése, hogy januárban Nagy Zoltán szakosztályvezetőt a magyar szövetség operatív igazgatónak nevezte ki.

A súlyemelőknek hétvégén lesz a bajnokság, itt több feltörekvő tehetség is versenyez, köztük a birkózóknál is jeleskedő Pusztai Kata, aki azonban most nem indul az ob-n.

A tenisz csapabajnokság ezekben a napokban is tart. Itt a korábbi évek alapján – és az eddigi fordulók alapján – az lehet a kérdés, hogy arany- vagy ezüstérmet szerez az együttes.