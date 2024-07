Az újítás segítségével folyamatosan figyelhető a versenyzők haladása, emellett a rendszer háttértámogatást nyújt a szervezőknek.

Július 18-án rajtol az 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, amelyet 1934 óta rendeznek meg. A Balaton-kerülő versenyre idén több mint 500 hajót vár a Magyar Vitorlásszövetség. Az előző év újításaként a Magyar Telekom online élőben közvetítette az eseményt, amit idén a Széchenyi István Egyetem partnersége még magasabb szintre emel majd. Az intézmény Digitális Fejlesztési Központja a Telekommal közösen olyan rendszert fejlesztett, amellyel minden induló hajó haladása pontosan figyelhető. Ezt egy tenyérnyi méretű eszköz teszi lehetővé, ami rendszeres időközönként műholdas nyomkövető technológiát alkalmazva kiszámolja pozícióját, majd az adatokat mobilkommunikációs technológia segítségével továbbítja a webes alkalmazás oldalára.

A Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának fejlesztésben részt vevő munkatársai – Németh Csaba, Hartmann Kristóf, Lázár Tamás, dr. Budai Tamás és Lukács Balázs – a nyomkövetést lehetővé tevő eszközzel.

Fotó: Adorján András

„Maga az eszköz három fő részből áll: tokból, akkumulátorból és nyomtatott áramkörből. Utóbbi tartalmazza a GPS- és a kommunikációs modulokat, amelyek segítségével a műholdas jelekből kinyert pozícióadatokat a Telekom hálózatán keresztül beküldi az online rendszerünkbe. Így tudjuk megállapítani, hogy az adott hajó éppen hol tartózkodik, és milyen sebességgel megy” – foglalta össze Lukács Balázs, a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának infokommunikációs technológiai (IKT) fejlesztési vezetője.

A központ munkatársai online elérhető alkalmazást készítettek, amelynek segítségével az érdeklődők élőben láthatják a verseny állását, visszanézhetik a részidőket, sőt akár kedvenc csapatot is beállíthatnak maguknak. A nyomkövető rendszer azonban nemcsak a szurkolóknak, hanem a Kékszalag lebonyolítóinak is hatalmas segítség, hiszen a versenyirányítás megbízható adatokat kap a mintegy félezer induló tartózkodási helyéről és mért idejéről. A GPS-eszköz által begyűjtött adatok az élő közvetítés során is többletinformációt nyújtanak a versenyt figyelőknek.

„A Magyar Vitorlásszövetséggel szoros együttműködésben dolgoztunk, odafigyelve a sportágspecifikus kérésekre és az egyedi igényekre. Stabil rendszert fejlesztettünk a Kékszalag versenyre, amelyhez biztosítjuk az eszközöket és a felhasználóbarát internetes felületet” – részletezte a projektet vezető Lukács Balázs. Hozzátette: elsődleges céljuk a nézői élmény fokozása és a versenyben előforduló, nehezen eldönthető helyzetek esetén döntéstámogatás biztosítása a szervezőknek.