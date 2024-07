Ahogy arról volt már szó a múlt héten is, a Szekszárd kiemelt lesz az Euroliga selejtezőjében. Emellett most az is kiderült, hogy a magyar bajnok DVTK a harmadik, az ezüstérmes SERCO UNI Győr pedig a negyedik kalapból várja az alapszakasz sorsolást.

Mint ismert, idén változik a lebonyolítás, és négy darab négyes csoportot fognak kisorsolni.

Az Euroliga kalapjai

1. kalap: Fenerbahce (török), USK Praha (cseh), CBK Mersin (török), Perfumerias Avenida (spanyol). 2. kalap: Famila Schio (olasz), Villeneuve d'Ascq-LM (francia) Bourges Basket (francia), Valencia (spanyol). 3. kalap. Reyer Venezia (olasz), DVTK, KGHM Polkowice (lengyel). Olimpiakosz SFP (görög). 4. kalap: SERCO UNI Győr, 1-es Euroliga-selejtező győztese, 2-es Euroliga-selejtező győztese, 3-as Euroliga-selejtező győztese.

A selejtező sorsolásának kalapjai, kiemelt klubok: Basket Landes (francia), Zaragoza (spanyol), Szekszárd. Nem kiemelt klubok: Besiktas (török), Zabiny Brno (cseh), CSM Constanta (román).

A női Európa-kupában is elkészültek a kalapok. Itt a TFSE-MTK nem kiemelt klubként vív selejtezőt. Most az is nyilvánosságra került, hogy a Sopron Basket az első kalapból várja majd ellenfeleit, míg az NKA Universitas Pécs a másodikból.

Az Európa-kupa kalapjai

1. kalap: 1-es Euroliga-selejtező vesztese, 2-es Euroliga-selejtező vesztese, 3-as Euroliga-selejtező vesztese, Sopron Basket, Girona (spanyol), LDLC ASVEL Feminin (francia), Galatasaray (török), BLMA (francia), TTT Riga (lett), UMCS Lublin (lengyel), ACS Sepsi (román), VBW Gdynia (lengyel). 2. kalap: Castors Braine (belga), Elitzur Ramla (izraeli), Basket Mechelen (belga), NKA Universitas Pécs, Fribourg (svájci), Enea Gorzow (lengyel), Movistar Estudiantes (spanyol), TANY Brno (cseh), Basket Namur (belga), Panatinaikosz (görög), Crvena Zvezda (szerb), Piestanske Cajky (szlovák). 3. kalap: Stars Keltern (német), Vilnius (litván), SL Benfica (portugál), Tarbes GB (francia), Zaglebie Sosnowiec (lengyel), Caledonia Gladiators (brit), Euskotren (spanyol), Sportiva/Azoris Hotels (portugál), Levhartice Chomutov (cseh), La Molisana Campobasso (olasz), Charnay Basket Bourgogne Sud (francia), Hozono Global Jairis CB (spanyol). 4. kalap: GEAS Basket (olasz), Proteas Voulas AEO (görög), ALBA Berlin (német), BC Neptunas-Amberton (litván), Yerevan Foxes (örmény), AEL Limasszol (ciprusi), Peli-Karhut (finn), 1-es Európa-kupa-selejtező győztese, 2-es Európa-kupa-selejtező győztese, 3-as Európa-kupa-selejtező győztese, 4-es Európa-kupa-selejtező győztese, 5-ös Európa-kupa-selejtező győztese.