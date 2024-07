Fűzy András, a SERCO UNI Győr elnöke így értékelt: „Olyan ez a csoport, mint a magyar hegyespaprika, nagyon erős... A Prága évek óta topcsapat, bár az egyes kalapból csak ilyet kaphattunk volna, ott nem volt egyszerű ellenfél. A kettesből a Valencia is komoly játékerőt képvisel, ráadásul tavalyi szezon második felében jelentős építkezésbe kezdtek a csapat megerősítése terén. Ugyanez érvényes a Velencére is, mely úgy gondolom, a hármas kalapból a legerősebb csapat. A DVTK-t eleve nem kaphattuk, a Polkowice és az Olimpiakosz pedig valamivel gyengébb játékerőt képvisel az olasz bajnoknál, bár ők sem lettek volna egyszerűek. Az olaszokkal egyébként jó a kapcsolatunk, többször játszottunk ellenük edzőmeccset, ezeken is látszott, milyen erőt képviselnek. Összességében úgy értékelem, költség szempontjából nem rossz a sorsolás, szakmai szempontból viszont bitang nehéz feladat vár ránk. Nem lehetetlen, de nagy bravúr lenne a továbbjutás. A szurkolók szempontjából jó a sorsolás, hiszen három nagyváros három erős csapatát láthatja a közönség Győrben, míg az idegenbeli találkozók közül kettőre is viszonylag könnyen el tudnak kísérni bennünket a drukkerek, és a támogatásukkal akár bravúrokat is érhetünk el.”