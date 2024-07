A hétfői sajtóeseményen mutatták be hivatalosan a 16 fős együttest, illetve a paralimpián szereplő sportolókat is.Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az eseményen elmondta, a kajak-kenu az elmúlt húsz év legeredményesebb magyar olimpiai sportága, ennek azonban nem teherként, hanem ösztönzésként kell hatnia a sportolókra.

„A győzelem nem mindig az, ha tied az első hely, hanem ha olyan teljesítményre vagy képes, amire korábban még sosem voltál” – fogalmazott Schmidt Ádám, aki minden edzőnek, sportszervezetnek, a szövetségnek, családtagoknak és barátoknak köszönetet mondott a felkészülésért.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke hangsúlyozta, nagy az elvárás, hiszen amióta az 1954-es világbajnokságon letette a névjegyét Magyarország, azóta mindig úgy tekintenek a csapatra, mint amelyik ott van a világ élvonalában.

„Ezzel a teherrel megyünk, de mi ettől nem rettenünk meg, sportolóinknak ez nem megoldhatatlan feladat” – nyilatkozott az elnök, hozzátéve, hogy a kajak-kenu szakág egyetlen arannyal van lemaradva az úszóktól az örökrangsorban.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány kiemelte, várhatóan századokon múlik majd az érmek sorsa, de a csapat mindenre felkészült, mindenki olyan állapotban van, amilyenben lennie kell.

Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára elárulta, annak köszönhetően, hogy hat kvótát szereztek a sportolók, mindenkivel ott lehet majd az edzője is a francia fővárosban.

A magyar kajak-kenu csapat két turnusban, augusztus 3-án és 4-én utazik majd Párizsba, a sportági versenyek pedig 6-án kezdődnek a Vaires-sur-Marne-i evezős- és kajak-kenu pályán. A paralimpiai küzdelmeket szeptember 6. és 8. között rendezik.

Még kicsit dől a hajó

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Kopasz Bálint nemcsak egyesben, hanem Varga Ádámmal a kajak kettesek 500 méteres versenyében is hajóba száll Párizsban. Ezzel kapcsolatban a Graboplast VSE klasszisa a következőket nyilatkozta a Győr Plusznak: „Heti kétszer gyakoroljuk a párost Ádámmal, és ugyan még egy kicsit dől a hajó, de edzésről edzésre haladunk és egyre jobban összeszokunk. Más az evezési stílusunk és a technikánk, ezt kell harmóniába hozni, hogy hatékonyak és eredményesek legyünk. Azt, hogy ez mire lehet elég Párizsban, most még korai volna megmondani. Az első helyszíni előfutam után már jóval okosabbak leszünk” – fogalmazott Kopasz Bálint, aki mindenképp éremmel térne haza az olimpiáról:

„A világ legjobb versenyzői közül mindenki győzni megy az olimpiára, ez így természetes. Címvédőként nekem is az a célom, hogy nyerjek, vagy legalábbis a dobogós helyek egyikét megszerezzem. Mindenképpen éremmel szeretnék hazatérni. Fantasztikus érzés, hogy három évvel Tokió után erre újra lesz lehetőségem.”

Természetesen a győriek másik olimpikonja, Takács Kincső is bizakodva várja az ötkarikás játékokat.

„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy Tokió után újabb olimpián vehetek részt. Ráadásul – ha lehet így mondani – ez egy igazi olimpia lesz, szurkolókkal a lelátókon, nem olyan, mint a tokiói, amely a Covid-járvány árnyékában zajlott” – nyilatkozta korábban a kiváló kenus.

Népes a magyar csapat

A magyar válogatott 16 fővel holtversenyben a második legnépesebb csapatot alkotja majd a párizsi olimpia gyorsasági kajak-kenu versenyein. A nemzetközi sportági szövetség összesítése alapján a listavezetők a németek, akik az összes megszerezhető kvótát begyűjtötték, azaz 18 versenyzőjük lehet ott a rajtnál. A magyarokhoz hasonlóan a spanyolok együttese is 16 tagú lesz, míg Kínát 15-en képviselhetik. Összesen 239 sportoló, 120 nő és 119 férfi száll majd vízre a ­Vaires-sur-Marne-i pályán. Európát 136, a pánamerikai térséget 34, Ázsiát 29, Óceániát 24, Afrikát 13 sportoló képviseli, hárman pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság menekültcsapatának a tagjai.



A magyar csapat, férfiak: K-1 1000 m: Kopasz Bálint; Varga Ádám. K-2 500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor; Kopasz, Varga. K-4 500 m: Nádas, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka. C-1 1000 m: Adolf Balázs; Fejes Dániel. C-2 500 m: Adolf, Hajdu Jonatán.

Nők: K-1 500 m: Csipes Tamara; Gazsó Alida Dóra. K-2 500 m: Csipes, Gazsó; Pupp Noémi, Fojt Sára. K-4 500 m: Pupp, Fojt, Csipes, Gazsó. C-1 200 m: Kiss Ágnes; Takács Kincső. C-2 500 m: Kiss, Nagy Bianka.

A paralimpiára készülő magyar csapat: Boldizsár Dalma, Kiss Tibor, Molnár Nikoletta, Suba Róbert, Varga Katalin, Kiss Péter Pál/Juhász Tamás (szétlövés dönt).