A felnőttek mellett a tartalékcsapat is aranyérmes lett, amely veretlenül végzett az első helyen a 8 csapatos (csonka) bajnokságban.

A felnőttek őszi (Felpéc elleni) egyetlen vereségük utáni tavaszi három egymást követő döntetlenje némi megtorpanásról árulkodhat, ám attól kezdődően sorozatban nyerték meg a mérkőzéseiket.

Az újabb bajnoki címet az egyesület elnöke, Dézsi Viktória így értékelte:

„Az, hogy az idei szezont is sikeresen zártuk, úgy látom, a befektetett munka gyümölcse – kezdte értékelését az elnök. – Igyekeztünk minél kisebb terhet tenni játékosainkra, de a cél közös volt, hiszen már a szezon elején megegyeztünk a folytatásban, azaz a dobogó felső foka esetén osztályváltás következik. A következő őszi szezont tehát már a vármegyei másodosztályban kezdjük meg. Időközben a nevezéshez szükséges U19-es csapatunkat is sikerült kialakítanunk, amely nagyrészt az idei vármegyei első osztályú U19-es bajnokság bronzérmeseiből áll össze. Szeretnénk hosszú távra biztosítani az utánpótláscsapatunk meglétét, ezért indítunk még egy U16-os korosztályú csapatot, valamint U7-es és U9-es Bozsik-tornákon is képviseljük magunkat. Az elmúlt években sok dicséretet kaptunk, legutóbb az ETO Legendák tagjaitól is, így talán túlzás nélkül állíthatom, kevés ilyen minőségű pálya van a megyei bajnokságunkban, mint a tápi, így szeretnénk a környezetét is esztétikusabbá, magasabb szintekhez megfelelővé alakítani. A nyári szünet alatt a taotámogatásnak köszönhetően az öltöző épületét újítjuk fel: a tetőt, a padlót és a szaniterburkolatot cseréljük, és külső szigetelés is felkerül az épületre. A következő programban az elnyert támogatásból öltözőszekrényeket alakítunk ki, korszerűsítjük a világítást és a kerítést is felújítjuk. Jövőbeni terveink között szerepel még egy műfüves kispálya kialakítása és az utánpótlás-­korosztályban versenyző gyermekek szállításához szükséges kisbusz beszerzése.”

Tápon tehát készülnek a magasabb osztályra, amihez meglesznek a feltételek, és meglesz hozzá a csapat is. Erről már Tóth Balázs edző beszélt:

„Jól felkészített és erős kerettel rendelkező csapatot vettem át március végén, igazából végig kellett csak vezetnem a játékosokat a hátralévő kilenc fordulóban a már megkezdett úton – értékelte a tavaszi szezont az edző. – A vetélytársak eredményes szereplése miatt holtversenyben még a második helyen álltunk a tavaszi idény egyharmadánál, egyfajta győzelmi kényszerben léptünk pályára hétről hétre. Kellő motivációt jelentett a játékosok számára a címvédés lehetősége, amit aztán a bajnokság végéig sikerült fenntartani. A riválisok többször is vesztettek pontot, mi pedig nem hibáztunk a hátralévő fordulókban, így sikerült a duplázás. A srácok mindvégig alázatosak maradtak, igyekezett mindenki a megfelelő edzésmunkát beletenni, a mérkőzéseken pedig akár az átlagnál jobb egyéni teljesítmények vagy a szervezettségünk vezetett el a győzelmekhez. Azt gondolom, bármilyen bajnokságban is játszik egy csapat, mindig nehéz elsőnek lenni, de ha azt elérik, fel­emelő érzés bajnoknak lenni. A következő idényben újabb kihívások jönnek, első csapatunkkal osztályt váltunk, míg az idei tartalékbajnokságot megnyerő csapatot a megye hármas felnőttbajnokságba nevezzük. Szeretnénk a saját nevelésű játékosállományunkra támaszkodni a keret kialakítása során, főleg az utánpótláscsapatunkból érkező fiatal, tehetséges játékosokra számítunk.”