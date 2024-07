A szakmai stáb több felkészülési mérkőzést is betervezett a programba, mind hazai, mind pedig idegen környezetben is pályára lép az együttes. Két tornán is részt vesz majd a társaság, először hosszabb útra megy Szlovéniába a csapat, nem sokkal utána pedig Balatonfüred lesz a célállomás.

A magyar bajnokság szeptember elején kezdődik.