A kupagyőztes, bajnoki döntős ETO FC csapata foghíjas kerettel kezdte meg a felkészülést a 2024/25-ös bajnokságra. Az első edzőmérkőzés július 20-án lesz majd az osztrák First Vienna együttese ellen. Addig azonban még két Eb-selejtező is vár a válogatott játékosokra, először Azerbajdzsánban, majd pedig július 16-án, Gyirmóton, Törökország ellen lép pályára a nemzeti gárda.

Az ETO szakmai munkáját továbbra is Dörnyei Balázs irányítja, stábjában pedig ott van Süle János asszisztens edző, Pánczél Roland kapusedző, Mezei Mihály egyéni képző-video elemző, Hubacsek Dóra és Gál Bence erőnléti edzők, valamint Horváth Zsófia masszőr.

A játékoskeretből távozott Rachel McCarthy, Maya Ladhani, Zágonyi Barbara és Szabova Sofia, a többiek viszont lelkesen vettek részt az idei első foglalkozásokon, egy-egy szabadtéri és konditermi edzésen. Az ETO gerince együtt maradt, így Borók Dorina, Öreg Cintia, Nagy Fanni, Kovács Laura, Savanya Csilla, Kocsán Petra, Sali Rebeka, Süle Dóra, Nagy Szilvia és Vachter Fanni továbbra is zöld-fehérben küzd majd az újabb nagy célokért. Csakúgy természetesen, mint a tehetséges fiatalok, Krizsan Nikolett, Spilenberg Maja, Horvathova Simona, a soroksári kölcsönből visszatérő Kern Fanni, valamint az ifiből „kiöregedő” Rajkovic Flóra és Tóth Sára. Vida Boglárka és Petrovics Petra sérülés miatt nem kezdte meg a felkészülést, míg Andjela Frajtovic és Kennedy White később csatlakozik be a közös munkába. A győri csapathoz hamarosan érkeznek még labdarúgók próbajátékra, ezenkívül előre haladott tárgyalásokat folytat a klub egy-egy magyar felnőtt és utánpótlás válogatott futballistával, valamint két idegenlégióssal is.