A győri zöld-fehérekkel kapcsolatos hír, hogy az új szerzemények közül bemutatkozott Krpic is - Gavric a múlt héten debütált -, és az albán sajtó szerint Bitri után az ország újabb válogatott játékosa igazol Győrbe.

A Panorama Sport azt írja, az egyszeres válogatott Albion Marku Magyarországon folytatja pályafutását, az elmúlt szezont a Dinamóval záró jobb oldali védő a Győri ETO-hoz szerződött. A cikk szerint Marku, miután távozott a Dinamótól, szinte az összes albán első ligás klubtól is kapott ajánlatot, végül az ETO-t választotta. Korábban a Partizanban, a Laciban és a Teutában is játszott, külföldön horvátországi Lokomotiva Zagrebben is megfordult. A 23 éves játékos az utolsó pillanatig hezitált, ugyanis érdekes ajánlatot kapott egy lengyel klubtól is. A mértékadónak tartott transfermarkt.com még úgy jelzi, mint akinek június végével lejárt a szerződése a Dinamo Citynél, de még nincs új klubja.