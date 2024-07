A magyar válogatott összesen 14 érmet szerzett a Belgrádban megrendezett uszonyosúszó-világbajnokságon. A versenyzők közül Bukor Ádám a Győri Búvár SE sportolója.

A Világjátékok-kvalifikációs vb-n aranyérmes lett a 4X100 méteres multi mix váltó, amely világrekorddal, 2:41:90 perccel zárt. A világcsúcsot úszó kvartettben Cséplő Kelen, Pernyész Dorottya, Bukor Ádám és Suba Sára kapott helyet. Világbajnoki címet szerzett a Cséplő Kelen, Pernyész Dorottya, Lipők Larion, Suba Sára összeállítású 4x100 méteres mix uszonyos gyorsváltó is, Pernyész Dorottya 100 méteres uszonyos gyorsúszásban, Mozsár Alex 1500 méteres felszíni úszásban, valamint Kiss Nándor a 400-as felszíni döntőben.

Ezüstérmesként zárt egyéni számban két alkalommal is Mozsár Alex (800 m, 400 m felszíni úszás), Cséplő Kelen a 100 és a 200 uszonyos gyorson, valamint Lengyeltóti Bence (400 uszonyos gyors), és a Mozsár, Kiss, Lengyeltóti, Bukor alkotta 4X200-as felszíni váltó.

A két magyar bronzérmes Belgrádban Turucz Zoé (50 uszonyos gyors) és Kiss Nándor (200 felszíni) lett.

Veress András csapatvezető értékelése: „Fantasztikus eredményekkel zártuk a versenyt. Az egyéni számokban szerzett érmek mellett örömteli, hogy több váltónk is dobogóra állt, ami a csapat elképesztő erejét is mutatja. Nagy létszámmal érkeztünk Belgrádba, úgy gondolom, hogy ennek megfelelően is teljesítettünk. Némileg fájó, hogy néhányan kevéssel maradtak le a dobogóról, ugyanakkor ezek gyönyörű pontszerzések voltak, nincs miért bánkódni, maximálisan elégedettek vagyunk”

A magyar válogatott a tizennégy dobogós helyezéssel az éremtáblázat harmadik helyén végzett. Ez volt a 23. CMAS Felnőtt Uszonyosúszó Világbajnokság, amely után körvonalazódik a jövő évi Világjátékokon induló uszonyosúszó-válogatott. A kvóták sorsa véglegesen októberben dől el.

A 2025-ös Világjátékoknak a kínai Csengtu ad otthont.