„Pák Béla nekem is edzőm volt, így mikor vezető lettem, az első dolgom volt, hogy visszacsaljam a csónakházba. Rengeteget köszönhetek neki, mert bár edzőként roppant szigorú volt, mostanáig pedig talán a legnagyobb kritikusom is, de felnéztem rá, az emberré válásomban az egyik legnagyobb szerepe neki volt a rá jellemző szigorával, nevelési stílusával. Amíg egészsége engedte, hetente egyszer lekerékpározott a vízi telepre, az utóbbi időszakban viszont már csak telefonon tartottuk a kapcsolatot. A győri evezés egyik legrangosabb díja évtizedek óta a Pák-Ász-kupa, melyet természetesen viszünk tovább, ezzel is megőrizve Béla bácsi emlékét” – mondta Papp Oszkár.