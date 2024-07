Nagyon fiatalon, mindössze 14 évesen érkezett Nyíregyházáról a Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesületünkhöz Krivacevic Tijana, aki újra magára ölti a zöld-sárga klub színeit.

"Saját nevelésűnek tekintett játékosunk, a sokszoros magyar válogatott Tijana számos sikerünk tevékeny részesének mondhatja el magát. Az emlékezetes bajnoki címek és kupaelsőségek mellett tagja volt a 2008/09-es történelmi tettet véghez vitt csikócsapatunknak, mely óriási meglepetésre kiharcolta a salamancai Final Four-szereplés jogát. Abból a csapatból jelenleg is nálunk pattogtat egyik ikonunk, Jelene Brooks, így ősztől ők újra együtt lehetnek a pályán. Ahogy Böröndy Viviennel is újra egymás nyakába ugorhatnak, akivel a 2010/2011-es szezonban bajnoki címet ünnepelhettek. Miután az amatőr bajnoki címet elhódító csapatunk szintén az élvonalban szerepel a következő szezonban, így ez felnőttcsapatunk előzetesen tervezett keretét is érinti annyiban, hogy három fiatal a Darazsak Sportakadémia együttesét fogja erősíteni, mindazokkal együtt, akiknek a névsorát sportakadémiánk vezetése hamarosan bejelent" – áll a klub közleményében.