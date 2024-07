A volt válogatott labdarúgó alap- és mesterdiplomáját is az intézményben szerezte, oktatói feladatai mellett jelenleg a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzésének hallgatója. Az ezredforduló körüli évek magyar labdarúgásának meghatározó alakja Korsós György, aki a válogatottban 33 alkalommal lépett pályára, klubcsapataival pedig 22-szer szerepelt Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A győri születésű sportoló osztrák és görög bajnokságokban is játszott, profi pályafutása lezárásával pedig úgy döntött, újra iskolapadba ül, és egyetemi diplomát szerez.

Korsós György korábbi válogatott labdarúgó oktatóként és szakkommentátorként is kiválóan helytáll. A felvétel a Németország–Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzés előtt készült Stuttgartban.

„A kilencvenes években még sajnos nem létezett kettős életpálya program, így nem tudtam egyszerre a sportpályafutásomra és a tanulmányaimra is koncentrálni. Különböző sporthoz köthető tanfolyamok elvégzése után jelentkeztem a Széchenyi István Egyetemre, ahol a sport- és rekreációszervező alapszakon, majd rekreáció mesterszakon szereztem diplomát” – mondta el Korsós György. Hozzátette: szeretne doktori címet szerezni, jelenleg a győri intézmény Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatásai fókuszában a sportmenedzsment innovációhoz fűződő viszonya és a sportklubok innovatív menedzsmentjének teljesítményre gyakorolt hatása áll.

Korábban óraadóként, tavaly február óta főállású oktatóként is részt vesz az Egészség- és Sporttudományi Kar életében: tanított már többek között sportgazdaságtan, sportjátékok, edzéstervezés, rekreációszervezés, sportfiziológia és motorikus képességek tantárgyakat is. Legfontosabb feladatának a tudásátadást tartja: „Szeretném a tapasztalataimat és az évek során gyűjtött ismereteimet a hallgatók szolgálatába állítani, jó példát mutatva nekik. Az egyik kurzusra ismert és elismert külsős előadókat is hívunk sportszervezetektől, sportszövetségektől, akiktől szintén rengeteget tudnak tanulni a fiatalok.”