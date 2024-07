A magyar női labdarúgó-válogatott 4-1-re kikapott a törököktől az Európa-bajnoki selejtező B ligájának hatodik fordulójában, így harmadikként jutott tovább csoportjából.

A magyarok az áprilisi odavágón 2-1-es vereséget szenvedtek Isztambulban. Szarvas Alexandra tanítványai a keddi zárófordulóban jól kezdtek, két komoly helyzetet is kialakítottak a Gyirmóti Stadionban, de a 14. percben egy hosszú indításból mégis a törökök szerezték meg a vezetést.

A folytatásban szabadrúgásból ugyan betaláltak a magyarok, de a játékvezető visszafújta az esetet, így a szünetig maradt az egygólos török vezetés.

A fordulás után kétszer is hibázott a magyar védelem, ennek eredményeként 3-0-ra növelte előnyét a vendég együttes. Pár perccel később Kaján Zsanett szépített, majd a törökök egy szabadrúgásból visszaállították a háromgólos különbséget.

"Úgy készültünk, hogy bár Törökországban kikaptunk, de ez most talán könnyebben fog menni. Elméletben és az edzéseken működött minden, de sajnos most nem tudtuk kivinni azt a tudást a pályára, hiányzott a szív, az akarat és az agresszió, ennek a címeres mezben pedig nem szabadna megtörténnie. Ilyen a futball, egyszer fenn, egyszer lenn, most sajnos megjárjuk a poklot, de ebből tudunk majd építkezni. Vissza kell nézni a mérkőzést, mert szerintem sok tanulságot tudunk majd levonni belőle, megyünk tovább és próbálunk javítani" - mondta az M4 Sportnak Kaján, a magyar csapat egyetlen gólszerzője, majd hozzátette, hogy az utóbbi kilenc napban nagyon jó volt a csapategység és bíztak a sikerben.

A magyarok ezzel csoportjuk harmadik helyén zártak. A rájátszás sorsolására pénteken 13 órakor kerül sor Nyonban.

Mivel a B ligában szerepel a magyar csapat, a négyeséből nem tud közvetlenül kijutni a kontinensviadalra. A négy csoportgyőztes és a két legjobb második keresztbe játszik ugyanezen liga két rosszabb másodikjával és négy harmadikjával. A továbbjutókra még egy párharc vár, már az Eb-részvételért.

Eredmény, B divízió, 6. forduló, 1. csoport:

Magyarország-Törökország 1-4 (0-1)

Gsz.: Kaján (66.), illetve Seker (14.), Keskin (55.), Sadikoglu (61.), Hancar (79.).