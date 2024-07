A sport és az egészséges életmód támogatása kiemelt jelentőségű a győri Széchenyi István Egyetem számára, amely kettős életpályamodell-programmal, ösztöndíjakkal és egyesületi támogatással segíti a versenyszerűen sportoló hallgatókat. Az intézmény idén tavasszal MEFOB Fesztet is rendezett, amelyen a főiskolai–egyetemi sport képviselői mérték össze tudásukat. Az egyetem számára további büszkeség, hogy a párizsi olimpiára két hallgató – Takács Kincső kenus és Sebestyén Dalma úszó – is kvótát szerzett, s így mindketten a magyar csapat tagjaként versenyezhetnek a július 26-án kezdődő ötkarikás játékokon.

A korábban az „Év győri sportolói” gálán is díjazott Takács Kincső a magyar kajak-kenu válogatott tagjaként már a 2021-es tokiói olimpián is szerepelt, ahol a ma már széchenyis alumni Balla Virággal alkotott kenupárosuk ötödik, pontszerző helyen végzett az 500 méteres szám döntőjében. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar turizmus-vendéglátás szakos hallgatója idén májusban ismét olimpiai kvótát szerzett a magyar csapatnak, a párizsi világjátékokon pedig egyesben, 200 méteres távon indul majd – ebben a számban a tokiói olimpián 14. helyen végzett. A Graboplast Győri Vízisport Egyesület versenyzőjének először augusztus 8-án, csütörtök délelőtt drukkolhatunk az előfutamban.

Takács Kincső Párizsban a 200 méteres távon lapátolhat az olimpián.

A tavalyi évben az Év egyetemi sportolója címet is elnyert Sebestyén Dalma sikert sikerre halmozott az olimpiai felkészülés során, miközben tanulmányait sem hanyagolta el: sport- és rekreációszervezés szakot végez az Egészség- és Sporttudományi Karon. Az Uni-Győr Úszó SE sportolója még decemberben, a magyar női versenyzők között elsőként úszta meg az olimpiai szintet, kvótát szerezve a párizsi játékokra 200 méter vegyesúszásban. Sikeréért először augusztus 2-án, pénteken délelőtt szurkolhatunk a szám előfutamában.

A Széchenyi István Egyetem szoros kapcsolatot ápol az Uni-Győr Úszó Sport Egyesülettel, amelynek egy másik sportolója, Szabó Szebasztián is indul az ötkarikás játékokon. Az újvidéki származású úszó az 50 méter gyors számban versenyez majd Párizsban, ennek előfutamát augusztus 1-jén, csütörtökön rendezik.