Kiss az előző szezonban szépen teljesített a török bajnokságban és az Euroligában is. A bajnokságban 30 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 10,9 pontot, 6,5 lepattanót és 13,1-es VAL mutatót átlagolt. Az Euroligában 19 meccs jutott neki, és átlagban 5,4 pontot, 3,9 lepattanót, 1,2 asszisztot és 6,9-es VAL-t szerzett. A játékos egészen a döntőig menetelt csapatával a török rájátszásban, ahol végül ezüstérmet szerzett a Fenerrel szemben. A magyar válogatottban meghatározó szerepet tölt be évek óta, részese volt a tavalyi történelmi ljubljanai EB szereplésnek (4. hely), illetve a szívszakító olimpiai selejtezőnek is. Ezen a nyáron a 3x3-as válogatottban is szerepel.

"Már a tavalyi szezon előtt is elgondolkodtam a győriek ajánlatán, de végül úgy döntöttem, szeretném magamat kipróbálni külföldön. Sokat fejlődtem és tanultam, de most szükségem van a biztosra, a stabilra, a győri koncepció pedig nagyon szimpatikus volt számomra. Személyes célom, hogy tudásom legjavával segítsem a csapatot, nagy álmom, hogy magyar bajnok legyek, de szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hiszen a csapat többsége két év alatt két döntőt játszott, viszont mindkétszer vesztett. Így biztos vagyok benne, hogy mindenki mindent megtesz azért, hogy a két ezüstöt aranyra cserélje. Nem lesz persze könnyű dolgunk. Az Euroligában az lehet a cél, hogy ha selejtezni kell, először is jussunk fel a főtáblára, ha pedig ott vagyunk, minél több meccset nyerjünk. Még egy kis pihenő vár rám, aztán megkezdjük a felkészülést a válogatottal a ruandai vb-selejtezőre. Ez jó alapot adhat a közös munkára. Bízom benne, hogy a folyamatosan gyarapodógyőri nézőszám tovább tud nőni. Magam is tapasztaltam, hogy szurkolótábor is bíztatja a csapatot, többször is átsegítette ez a nehézségeken a lányokat. Izgatottan és motiváltan várom a közös munkát" – mondta Kiss Virág.