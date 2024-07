Kárpáti Béla kispénzű, nyolcgyermekes munkáscsalád gyermekeként született 1929. szeptember 30-án, főként a szabadhegyi grundokon töltötte az idejét. Az ETO-ban elsősorban csatárként és fedezetként szerepelt – kezdetben balösszekötő volt – aztán egyre hátrébb került a csapatban. Baróti Lajos – akinél egyébként is debütált az NB I-ben – évekkel később találta meg az igazi posztját a hátvédsorban.

Ez a Győri Vasas győzte le 1954-ben Budapesten a Honvédot. Balról: Palotai János, Koós László, Dombos Ágoston, Pálfi Antal, Pális Ferenc, Kárpáti Béla, Budai László, Józsa Zoltán, Raffai Ernő, Kalmár II György, Fehérvári Alfréd.

Egy hideg novemberi napon mutatkozott be az első osztályban 1948-ban: szebb premierről egy újonc nem is álmodhatott volna: Győrött 3500 néző előtt az ETO 4–0-ra legyőzte a Kispestet, a bajnokság későbbi bronzérmesét. A győztes csapat ez volt: Nagy – Kiss II, Bányik, Fehérvári – Kovács I, Kárpáti – Dombos, Kertesi, Józsa, Spaits, Hiba. A gólokat Dombos, Kertesi, Józsa és Hiba szerezték.

A technikás, kitűnő lövőerővel rendelkező jobblábas játékos nagyszerűen látta el védőfeladatát, majd utána a labda pontos megjátszására törekedett. Súlypontáthelyezései, indításai sokszor élményszámba mentek. Kiváló testi felépítését jól kamatoztatta a fejpárbajokban. Nagy fegyverténynek számított, hogy a világklasszisok sorát felvonultató fővárosi játékosokat megelőzve Győrből többször bekerült a legjobbak közé. Egy hónappal a londoni 6–3 előtt, a 3–2-es bécsi győzelem alkalmával mutatkozhatott be a válogatottban: 1953. október 11-én Bécsben játszott Ausztria ellen. Győrből összesen 7 alkalommal viselte a címeres mezt, valamennyi győztes találkozó volt, az ellenfelek között szerepelt Csehszlovákia, Svájc, a Szovjetunió és Svédország is.

Kárpáti Béla volt az első győri játékos, aki kijutott világbajnokságra. A magyar válogatott tagjaként részt vett az 1954-es vb-n, de ott nem lépett pályára és az NSZK-val szemben 3–2-re elveszített döntő után nem kapott ezüstérmet.

A szomorúan hazatérő csapatot először a hegyeshalmi pályaudvaron fogadták. Kárpáti Béla a kor szellemének megfelelően így nyilatkozott:

„Nem törtünk le. Ne felejtsük el, hogy az utolsó mérkőzésen sok volt a balszerencsénk is, hogy mást ne mondjak, négyszer kapufát találtunk. És idegileg is kimerült volt a csapat. De még jobban megtanultunk küzdeni, harcolni és megmutatjuk, hogy az eredmény nem is marad el.”