A bajnokcsapat a 24 fordulóban 22 alkalommal győzött, a két vereséget éppen az őket üldöző Zsirától szenvedték el. A bajnokság során 93 alkalommal zörgették meg az ellenfelek hálóit, amelyből Lukácsi Márk Kálmán egymaga 41 találattal vette ki részét. Még egy érdekesség található a statisztikában, amikor egy Sopronkövesd elleni gólzáporos, 11-7-es győzelemmel végződött mérkőzéssel szórakoztatták a közönséget, ahol az első négy gólt a hazai, az utolsó négyet pedig a vendégcsapat szerezte.

- Az elmúlt évek eredményei motiváltak bennünk, hogy még jobb eredményt érjünk el ebben a bajnokságban is – mondta Bozsoki András, az egyesület elnöke.

- A játékoskeretünk tudása alapján az aranyérem megszerzése volt a kitűzött cél. Tavasszal sikerült megerősíteni a keretünket, ezért is bizakodhattunk a jó eredményben.. Ami viszont nagyon fájó, az a két elveszített szomszédvári rangadó volt. Sikerünkhöz hozzájárult a "kispad hossza" is, az onnan beszállók mindig hozzá tudtak tenni a játékhoz.

Az alig 360 fős településen nem kis feladatot jelent egy labdarúgócsapat működtetés.

- A játékoskeretben és az edzői stábban is lesznek változások. Szeretnénk a következő bajnokságban is a megyei harmadosztály Soproni csoportjában szerepelni, mivel lehetőségeink behatároltak. Hét éve sajnos csak egy csapatot tudunk indítani a bajnokságban, de ennek ellenére továbbra is az első öt helyezett közé várom a csapatot. Mivel községünk alacsony lélekszámú, egyre nehezebb a csapatot fenntartani. Itt szeretném megköszönni községünk Önkormányzatának és személy szerint, Hollósi Péter polgármester úrnak, hogy a község nehéz anyagi helyzete ellenére is mindig biztosította a támogatást egyesületünk részére. Ezúton is szeretném megköszönni minden önkormányzati képviselőnek, játékosnak, szurkolónak, a bármilyen szinten támogatást nyújtóknak a munkáját, hozzáállását, hogy segítette egyesületünk működését, s azt, hogy a dobogó legfelső fokára álljunk.