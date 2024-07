Gyirmót FC Győr–Bicskei TC 0–1 (0–1)

Gyirmót, felkészülési mérkőzés, 75 néző. V.: Csonka.

Gyirmót: Hársfalvi (Kecskés) – Szegi, Lányi (Hudák D.), Hajdú (Rozs), Helembai (Csörgő)– Kiss N. (Hudák M.) – Molnár J. (Horváth R.), Kovács D. (Katona), Madarász, Miknyóczki (Ominger) – Pyshchur (Adamcsek). Vezetőedző: Tamási Zsolt.

Gsz.: Molnár S. (43.).

Az első félidőben a hazaiak uralták a játékot, ami komoly labdabirtoklási fölényben és kisebb helyzetekben mutatkozott meg, de gólt ennek ellenére a hajráéban a vendégek szereztek, amikor Sóron bal oldali szabadrúgása után a hosszúsaroknál érkező Molnár S. 3 méterről a kapu bal oldalába helyezett. (0-1). Szünet után is maradt a gyirmóti fölény, de annak ellenére, hogy a vendégek játéka is feljavult, helyzetek továbbra is a hazai támadók előtt adódtak, azonban sem Horváth R., sem Hudák M. nem tudta gólra váltani az adódó lehetőségeit

Tamási Zsolt: – Egy hét alatt a harmadik edzőmeccset játszottuk, ami után megint tisztult a kép. Nem sikerült a játékban sikeresen megvalósítani, ami korábban már működött. Talán egy szellemi fáradtság is volt a csapaton, de örülök, hogy ez egy ilyen mérkőzésen mutatkozik meg. Szünet után sok lehetőségünk akadt a jobb eredmény elérésére, de a helyzeteink kimaradtak.