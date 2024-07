Az eredményekkel is a kiváló hagyományok folytatása – régebben az NB III-ban és többnyire a megyei első osztályban szerepelt a Győrszentiván – volt a fő célkitűzés az elmúlt idényben a kék-fehér együttesnél. A megyei másodosztály Győri csoportjában végül az élen is végzett a csapat. A klub elnöke, Glázer Péter örül a legújabb sikernek.

– Két évvel ezelőtt kezdtük el a munkát Kovács Zsolt edző vezetésével – mondja a sportvezető. – Helyi fiatalokra épülő együttes megszervezése, kialakítása volt a célunk, olyan közösségé, amely hosszú távra meghatározza Győrszentiván labdarúgását. Az elért eredmények alapján úgy tűnik, működik ez a rendszer. Az első évben még csak a második, idén már az első helyen végzett a csapat. Vállaljuk is a megyei első osztályban való megmérettetést, hiszen ez is szerepelt a célkitűzéseinkben. Örömmel töltött el bennünket és szurkolóinkat, hogy a bajnokság megnyerése mellett remekül szerepeltünk a megyei Keglovich-kupában, és ezáltal felkerültünk a Magyar Kupa országos főtáblájára is.

A bajnokság megnyerése után változások várhatók Győrszentivánon.

– A játékoskeretet illetően szükségünk van erősítésre, részben azért, mert három kiváló játékosunk, Szabó Konrád, Stefanits Máté és Nagy Roland befejezte aktív pályafutását. Felvettük a kapcsolatot a Gyirmóttal az utánpótlásukból kiöregedő játékosok ügyében, s persze a környékbeli fiatalok is a látókörünkben vannak. A tao jóvoltából a jelenlegi edzőpálya helyén egy nagy méretű műfüves pályát építünk még idén, de egy kis méretű, szintén műfüves pálya megépítése is az edzéslehetőségek bővítését jelenti majd. Nyilván a megyei első osztály magasabb költségvetéssel jár, ezért a további támogatások érdekében keressük a kapcsolatokat a helyi vállalkozásokkal. Úgy gondoltuk, előbb teljesítünk, majd azután kérünk. Bízunk a segítségükben.

A szakmai munka felelőse Kovács Zsolt edző volt, aki az első csapat irányítása mellett az utánpótlást – az U7-től az U19-ig – is felügyelte. Az egyesületnél több mint kétszáz igazolt labdarúgó versenyeztetését kell irányítani.

– Tavaly meghatároztuk az idei célkitűzésünket, ami egyértelműen a bajnokság megnyerése volt – emlékezik az edző. – A bajnoki rajt idején a keretünkből nyolc játékost veszítettünk el sérülés, munkahelyi elfoglaltság és tanulmányok miatt. Egy játékost igazoltunk Szekeres Martin személyében, aki alapemberré is vált. A bajnokság befejező szakaszában már magabiztosan és eredményesen játszott a csapat. Büszkék vagyunk rá, hogy több mint másfél éve kaptunk ki utoljára bajnoki mérkőzésen hazai pályán. A bajnokságban mi lőttük a legtöbb gólt és mi kaptuk a legkevesebbet. A szezon során Stefanits mellett a két Szabó végig vezérei voltak a csapatnak, és kimagasló teljesítményt nyújtottak, de hangsúlyozom: együtt, csapatként sikerült kivívni a bajnoki címet. Ezután sem térünk le a megkezdett útról, és tovább építjük fiatal csapatunkat.

Győrszentivánon remélik: nemcsak a jelen, hanem a közeljövő is sikeres lesz.