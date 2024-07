A viadal a 3,4 kilométeres rövid körös számokkal kezdődött.

A férfi kajak egyesek mezőnyében a 14 versenyző állt rajthoz, köztük a négy győri, Kolozsvári Brúnó, Varga Olivér, Erdélyi Tamás és Tamás Gergő. Közülük végül Varga végzett a legjobb helyen, negyedik lett, kevéssel maradt le a dobogóról. Kolozsvári 5., Erdélyi 8., Tamás 13. lett.

Női kajakban a felnőtteknél nem volt győri induló, női kenuban Varga Flóra képviselte a Graboplast VSE színeit, ő végül hét versenyző közül a 6. helyet szerezte meg.

A normáltávú versenyben férfi K I-ben a hét indulónak 30 kilométert kellett leevezni, természetesen futószakaszokkal tarkítva. A szeles időjárás ezúttal nem segítette a versenyzők dolgát. A Sellyei Csanád, Boros Adrián (Graboplast VSE), Péli Zalán, Kékesi Árpád, Noé Bálint, Erdőssy Csaba (Graboplast VSE) és Kulifai Tamás alkotta mezőny a futam nagy részében együtt haladt, látszott, hogy mindenki a hajrára tartalékol. A taktikai csatából először Kulifai Tamás esett ki, aki egy borulás következtében kényszerült feladni a versenyt. A vége előtt nem sokkal Noé Bálint is leszakadt a vezető bojtól. Az utolsó métereken jött aztán a tűzijáték, az Erdőssy, Péli, Boros és a rövid kört megnyerő Sellyei is a legmagasabb sebességi fokozatba kapcsolt, végül Erdőssy Csaba szelte át elsőként a célvonalat. A győriek kiválósága mögött mindössze két másodperccel lemaradva Péli érkezett be a második helyen, míg a bronzérmet Boros Adrián szerezte meg.