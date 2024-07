Kijelölték a maraton szakág legfontosabb versenyeire az utazó magyar keretet. Előbb július 25. és 28. között a poznani ECA maraton Európa-bajnokságon, majd szeptember 19. és 22. között a metkovicsi ICF maraton világbajnokságon méretik meg magukat a szakág magyar versenyzői felnőtt, U23 és ifjúsági korosztályokban is.

Kettős válogatórendszer keretein belül dőlt el az utazók névsora: májusban a Kadler Gusztáv magyar bajnokság számított az elsőnek, míg a júliusi felnőtt, U23 és ifjúsági válogatóverseny a másodiknak.

A női kajakban Kiszli Vanda mindkét világversenyen a klasszikus maratoni távon és a rövid körön is elindul, míg a kontinensviadalon Czéllai-Vörös Zsófiával (Graboplast VSE) alkotott egységük párosban is rajthoz áll majd. Czéllai-Vörös a kontinenstorna hosszú távján is rajthoz áll.

A férfiaknál Lengyelországban a győri Erdőssy Csaba áll majd rajthoz, aki szintén ott lesz a vb hosszútávján is, azonban Metkovicsban már klubtársával, Kolozsvári Brúnóval is meg kell küzdenie a végső győzelemért. A szintén graboplastos Boros Adrián, Erdélyi Tamás páros ott lesz az Eb-n és a vb-n is. Előbbi versenyen a másik győri Varga Olivér, Aradi Bátor kettős is képviseli hazánkat.

Az U23-as mezőnyben csak egyesben, míg az ifiknél már párosban is osztanak érmeket a két nemzetközi tornán. Az U23-as korosztály összes magyar versenyzője a felnőtteknél is megméreti magát.