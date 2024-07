Völgyi Péter csapata elkezdte a felkészülést az augusztusi, ruandai világbajnoki előselejtezőre, amely miatt a kapitány szerint szokatlanul hosszú lesz a következő szezon. Mint mondta, a négyhetes edzőtábort arra használják, hogy az együttes még jobban összekovácsolódjon, támadásban és védekezésben a taktikai precizitás fokozódjon.

A tréner kiemelte: több játékost jól ismer a múltból, de akadnak olyanok is, akiket csak ellenfélként ismert eddig. Megjegyezte, hogy akik most nincsenek Fehérváron, de van esélyük bekerülni a keretbe, azokat a következő szezonban a stábjával figyelni fogják.

Völgyi Péter elmondta, hogy két edzőmeccset játszanak Montenegróban, majd kétszer megmérkőznek hazai környezetben Csehországgal, utána utaznak Ruandába, ahol szeretnék kiharcolni a vb-selejtezőbe kerülést.

Kérdésre elmondta, hogy az észak-amerikai ligában (WNBA) szereplő Juhász Dorkával személyesen egyeztetett, aki most nem, de az Európa-bajnoki felkészülésre rendelkezésre áll majd. Ezen felül a honosított külföldi játékos kiválasztása is folyamatban van, ám az emberi oldal is fontos a játéktudás mellett, ezért nem kapkodnak – tette hozzá.

Dubei Debóra csapatkapitány, a SERCO UNI Győr játékosa szerint a közösen eltöltött másfél hónap, valamint a négy edzőmeccs és a vb-előselejtező fő célja, hogy a csapat és a stáb összeszokjon. Úgy vélte, az a legfontosabb, hogy a novemberi Eb-selejtezőre tökéletes legyen az összhang, mert ez kell a jó eredményekhez.

Kérdésre közölte, hogy a csapatban mindenki motivált, jó hangulatban készülnek az előselejtezőre, amelyet szeretnének megnyerni. Leszögezte: régen volt olyan világesemény, ahol afrikai csapattal találkoztak, ráadásul Afrikában sem mindennap játszhatnak.

A nemzeti együttes az edzőtáborozás során augusztus 1-jén és 2-án Montenegróban a házigazdákkal, augusztus 8-án és 9-én pedig Csehországgal játszik Székesfehérváron.

A világbajnoki előselejtezőn a mieink augusztus 19-én Szenegál ellen lépnek pályára, 20-án a Fülöp-szigetek lesz a rivális, majd 22-én a csoportkör rangadóján Brazília következik. A keresztágon Nagy-Britannia, Argentína, Libanon és a házigazda Ruanda szerepel. A négyesek első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, ahol keresztbe játszanak a csapatok. A két győztes vív egy finálét és a torna első helyezettje szerez részvételi jogot a világbajnoki selejtezőre.