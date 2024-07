Az együttes új trénere a legutóbb Pécsen dolgozó Weitner Ádám lett, munkáját Lazar Sztanisics asszisztens edző és Boros Tamás kapusedző segíti. (A korábbi edző, Nagy Ádám mellett távozott a szakmai stábból Nagy Szilárd és Veress Balázs is).

Sokat változik az immár NB III-ban szereplő gárda játékoskerete is. Az előző idény csapatából már nem MosonMagyaróváron folytatja Slakta Balázs, Szabó Bence, Vukaszovics Marko, Végső Előd és Papp Szilárd, valamint az eddigi kölcsönjátékosok – Auerbach Martin, Tullner Péter, Pukhtieiv Maksym, Deákovits Richárd, Radics Márton, Papp László, Bekker Roland és Csóka Dominik – visszatértek korábbi csapataikhoz.

Molnár Márk, Simita Gergő, Illés Dávid, Czingárber Máté, Buglyó Botond, Gáncs Botond, Deák István és Szendeff Bence azonban maradt Óváron, s persze új futballisták is csatlakoztak a kerethez: Kövesdi Péter (Dunaföldvár), Lasz Szabolcs (Balatonfüred), Mayer János (Balatonfüred), Pongrácz Viktor (Tiszakécske), Pap Márton (Haladás-MÁV), Oláh László (Komárom) és Kovács Benedek (BVSC-Zugló) érkeztek a Lajta-partiakhoz.

Utóbbival majd a kapuban számolhat Weitner Ádám. A 23 éves hálóőr komoly tapasztalattal rendelkezik, 18 évesen mutatkozott be a harmadosztályban Pécsett. Később meghatározó tagja volt a másodosztályba feljutó BVSC csapatának. Pályafutása során 133 alkalommal szerepelt az NB III-ban és 7-szer a másodosztályban.

Fiatalodik is az óvári keret. A vármegyei I. osztályban szereplő és ott bizonyító fiatalok közül az első csapatnál kezdte a felkészülést Monda Noel, Mayer Marcell, Gaál-Horváth Kristóf, Sipos Bence és Gergely Norbert is.

A klub egyébként minden héten toborzót tart a 2015 és 2019 között született gyerekek részére. A csapat leendő labdarúgóit keddenként 17 órától várják a Wittmann parki létesítményben.

Ami az együttes felkészülését illeti, két nyári edzőmérkőzésen van túl a Mosonmagyaróvár. A kék-fehérek első összecsapásukat ugyan 2–1-re elveszítették a Komárom ellen, viszont az Inter Bratislava elleni találkozójukat 3–0-ra megnyerték. Szombaton 10 órától azzal az ETO Akadémiával csap össze Győrben a gárda, melynek kispadján az épp Mosonmagyaróvárról távozó Nagy Ádám ül.

A bajnokság első fordulóját július 28-án rendezik, kupaszereplését augusztus 3-án Teskándon kezdi meg a Credobus Mosonmagyaróvár.