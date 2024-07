Strandkézilabda 51 perce

Ezüstérem után – A győri csapat vezeti az összesített pontversenyt

Lengyel és holland riválist is legyőzve veretlenül jutott el a Győri Strandkézilabda Club férfiegyüttese a Balatonbogláron rendezett, az európai sorozatba (EBT) is beszámító nemzetközi viadal döntőjébe, ahol végül vereséget szenvedett. Az összesített pontversenyt azonban egyelőre így is vezeti.

Csak a döntőben kapott ki a Győri Strandkézilabda Club.

Csoportmérkőzések Győri Strandkézilabda Club–Kalász BHC 2:1 (21–20, 22–28, 10–6). Az első szettben végig fej fej mellett haladtak a csapatok, végül Panák Máté góljával a győriek kerültek előnybe. A második szett derekáig hasonló volt a forgatókönyv, ám ekkor egy 10–2-es rohammal ellépett és egyenlített a Kalász. A szétlövés elején sem „ereszették” egymást a felek, ám 4–4 után egy 6–0-lal eldöntötte a találkozót a maga javára a Győr. Gsz.: Panák 19, Homor, Bohuniczky 10–10, dr. Péter 6, Dezső, Pauer 4–4. Győri Strandkézilabda Club–Skibidi Mogyoród 2:0 (23–13, 20–18). Az első szettben 4–4 után egy 6–0-lal gyorsan ellépett ellenfelétől a győri együttes, amely könnyedén szerzett előnyt. Ez talán túlságosan is megnyugtatta Kiss Dániel legénységét, amely a második szett elején nagyon „beragadt”, 8–2-re elengedte ellenfelét. Az időkérés jót tett a Győrnek, amely a szakasz közepén egy 14–6-ot „repesztve” fordított és meg is nyerte mind a szettet, mind pedig a mérkőzést. Gsz.: Homor 12, Barabás, Bohuniczky, dr. Péter 8–8, Panák 7. BHT Gru Juko (lengyel)–Győri Strandkézilabda Club 0:2 (20–25, 18–27). A kissé álmosan kezdő győriekkel szemben nem egészen két perc alatt 8–3-ra ellépett a lengyel legénység. Időben kapcsolt a győri gárda, amely egy gyors 6–0-lal fordított. Hullámzott a játék, a lengyelek visszavették a vezetést, de jött egy újabb 6–0-s roham Homor Dominikéktól, és innen már egyértelműen a magyar csapat akarata érvényesült. A második szettben egészen a hajráig üldözte ellenfelét a Győr. Manazya Felicián kapus 18–14-es lengyel előny után „lehúzta a rolót”, a csapat pedig egy „eszement” 13–0-lal fordított, és mind a mérkőzést, mint pedig csoportját megnyerte. Gsz.: Bohuniczky 18, Panák 14, Homor 13, Dezső 5, Török 2. Negyeddöntő Feyenoord Handball–Győri Strandkézilabda Club 1:2 (12–24, 25–16, 6–9). A két szett tökéletes ellentéte volt egymásnak, az elsőben a győri gárda, a másodikban a holland csapat játszott nagy, helyenként nyomasztó fölényben. A szétlövést 4–0-lal kezdték a győriek, és már nem adták ki kezükből a vezetést.

Gsz.: Bohuniczky 14, Homor, Panák 12–12, Dezső 4, Barabés, Manazya, Pauer 2–2, dr. Péter Á. 1. Elődöntő SC Squadra Buda–Győri Strandkézilabda Club 1:2 (16–22, 23–18, 4–7). Az első szettben végig a győriek vezettek, de ellenfele sokáig „tapadt” rá, majd a hajrában belefáradt a győri legénység üldözésébe, így egy lépéssel közelebb kerültek a fináléhoz Kiss Dániel tanítványai. A második szettet lendületből, jól kezdték Panák Mátéék, akik 6–2-re elhúztak. A szakasz közepén jött egy hullámvölgy, amelyet büntetve egy 8–2-vel fordított a Squadra. Ezt követően már a győriek futottak az eredményé s ellenfelük után. A szett végén ellépve szétlövésre mentette a meccset az ellenfél. A „túlórában” a győri kapus, Manazya Felicián két bravúrt is bemutatott, a győriek 6–2-re elhúztak, és már nem adták ki kezükből a vezetést, ezzel bejutottak a döntőbe. Gsz.: Panák 25, Homor 11, Bohuniczky 6, dr. Péter 3, Barabás 2. Döntő Hír Sat BHC–Győri Strandkézilabda Club 2:0 (21–18, 20–18). A döntőben a fináléba jutásért legyőzött Squadra után a másik magyar top csapat, a Hír Sat várt a hibátlanul menetelő győri legénységre. A finálé elején fej fej mellett haladt a két csapat, majd a szett derekán egy 8–0-s Hír Sat-roham döntőnek bizonyult. A második etap első felében váltott vezetéssel haladt a két csapat, majd a játékrész közepétől a Hír Sat vezetett, de a győriek rendre egyenlíteni tudtak, az utolsó szó azonban az ellenfélé volt, így Kiss Dániel együttes ezüstérmes lett. Az EBT-sorozat összesített pontversenyét jelenleg a győriek vezetik.

