A Győri Audi ETO KC videóinterjú-sorozatban mutatja be új játékosait, hogy a közönség már a felkészülés kezdete előtt megismerkedhessen az új játékosokkal és közelebb kerüljön hozzájuk. Korábban Bo van Wetering, majd Dione Housheer is nyilatkozott a klub honlapjának.

A harmadik részben a védekező specialista Kelly Dulfer mutatkozik be. A rutinos holland válogatott játékos az előző idényben tagja volt a Bajnokok Ligája-döntős Bietigheimnek, amelyet épp a győri lányok állítottak meg a fináléban. A balátlövő elmondja, ki választotta helyette a mezszámát, a Perrel való közös munkáról is beszél, és azt is megtudhatjuk a videóból, mit kóstoltattak meg vele magyar csapattársai a német bajnoknál.