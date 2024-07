A felkészülési időszak végén csatlakozott a győri csapathoz a montenegrói Matija Krivokapic. A 21 éves csatár a Kisvárda elleni főpróbán már pályára is lépett, a hajrában kis híján győztes gólt szerzett.

A fiatal csatár az előző szezont a DAC kölcsönjátékosaként a szlovák másodosztályú Somorjánál töltötte, ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtott, melyet a számok is bizonyítanak: 19 mérkőzésen 11 gólt szerzett és 3 gólpasszt is adott. Ezzel sikerült megmutatnia, hogy nemcsak gólvágó, hanem az előkészítés is az erősségei közé tartozik, emellett bizonyította, hogy kinőtte a másodosztályt.

A montenegrói támadó hazája U21-es válogatottjáig minden korosztályban pályára lépett.

Krivokapic tavaly már volt az ETO labdarúgója, ám az élvonalba jutó csapatban nem lépett pályára, most azonban nagy ambíciókkal érkezik, és szeretné gólokkal és gólpasszokkal segíti az együttest az NB I-ben.

A nemrégiben kinevezett sportigazgató sokat vár a fiatal játékostól.

- Krivokapic azért csatlakozott hozzánk, mert hatalmas tehetség, akinek kiemelkedő kvalitásai vannak, amelyeket a támadó zónában tud kamatoztatni – kezdte Steven Vanharen – Régóta követem a játékát, tizennyolc éves kora óta figyelem. Véleményem szerint nagy segítségünkre lehet. Ő egy pozitív személyiség, aki a csapatért akar küzdeni. Meg fogja kapni a játékidőt a bizonyításra.