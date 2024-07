"Klubunk fiatal támadója, Huszár Marcell a következő szezonban a szintén élvonalbeli DVTK csapatánál szerepel kölcsönben." - adta hírül az ETO FC.

A 19 esztendős Huszár Marcell már nagyon fiatalon az ETO kötelékébe került, ahol a szamárlétrát végig járva 2022. áprilisában pályára léphetett előbb a második csapatnak számító ETO Akadémia színeiben, majd még ennek a naptári évnek a végén debütált az NB II-ben is. Akkor a tavaszi szezonban már több alkalommal is kezdőként kapott szerepet, és megszerezte első találatát is a felnőttek között. A mögöttünk hagyott, feljutással végződő szezonban összesen huszonöt alkalommal volt pályán a Merkantil Bank Ligában és egyszer a MOL Magyar Kupában, ezeken a találkozókon pedig 5 gólt szerzett, míg az NB III-ban 2 meccsen egyszer volt eredményes.

"A vezetőség úgy gondolja, Huszárnak környezetváltozásra van szüksége, és a fejlődése érdekében a következő szezont a DVTK csapatánál tölti kölcsönben, ami alatt reményeink szerint kellő játékpercet és tapasztalatot szerez, majd ezzel felvértezve tér vissza hozzánk."

Az ETO a nyáron eddig egy érkezőt jelentett be: Zeljko Gavric (szerb-bosnyák, DAC 1904 kölcsönbe), kölcsönből visszatért: Lacza Alex (PMFC).

Távozott: Tuboly Máté (debreceni kölcsön után DAC 1904), Szujó Attila (Kolorcity Kazincbarcika).