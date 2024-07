ZNK Mura-ETO FC Győr 1-4 (0-1)

ETO: Krizsan (Spilenberg) – Öreg (Rajkovic), Kovács L. (Nagy Sz.), Jánosi (Tóth S.), Savanya, Kern, Nagy F., Kocsán, Horvathova, Németh V. (Ibarguen), White. Edző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: White (2), Savanya, Kocsán.

Nagy melegben kezdődött a találkozó, amelyen az északír Glentoran elleni BL-selejtezőre készülő hazai csapat ellen bátran kezdett, a fiatalokkal tele tüzdelt ETO. (A szlovén rekordbajnok – korábban Pomurje néven szerepelt – ellen is még több hiányzója volt a győri együttesnek, hiszen Bíró, Borók, Süle, Sali, Vida, Frajtovic és Vachter is a pályán kívülről figyelte az eseményeket.) A 20. percben Nagy F. ugratta ki amerikai csapattársát, White pedig 15 méterről, jobbról, kilőtte a hosszú sarkot. 0-1. A félidő második felében, kissé visszaesett a győri csapat teljesítménye, több hibát is vétett, ezért a hazai együttes néhányszor helyzetbe is került, kétszer például Krizsan védett bravúrral.

Fordulás után újra egy szervezettebb ETO-t láthatott a közönség, amely az 52. percben, tovább növelte az előnyét: Öreg jobb oldali beadása Savanya elé került, aki 20 méterről, ballal, kilőtte a bal alsó sarkot. 0-2. A sorozatos győri támadásokat követően, a 65. percben, Horvathova baloldali beadását White, a kapust megelőzve fejelte a hálóba. 0-3. A 75. percben egy győri védelmi megingást kihasználva, büntetőhöz jutott a hazai csapat,amelyet aztán értékesített is. 1-3. A 86. percben, Kocsán egy szép egyéni akciót követően, a kapust is kicselezve talált a hálóba. 1-4.

Dörnyei Balázs: - Újabb hasznos felkészülési mérkőzésen vagyunk túl. Az első félidőben még néhol akadozott a játékunk, de a szünetben megbeszéltekre már jól reagált a csapat, és a hőségben is jó teljesítményt nyújtott.

Az ETO megérdemelt, értékes győzelmet aratott Szlovéniában, és egy napos pihenőt követően folytatja a felkészülését.

A csapat legközelebb szerdán 17 órakor Gyirmóton, a Győrött edzőtáborozó, szintén BL-induló, cseh Slovacko ellen lép pályára.