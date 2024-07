Szíjártó László labdarúgó, a Rába ETO aranycsapatának játékosa hosszan tartó, súlyos betegség után 65 éves korában csütörtökön hajnalban elhunyt.

Szíjártó László, a Rába ETO aranycsapatának tagja.

Szíjártó László már súlyos beteg volt, amikor élete utolsó interjúját adta a Kisalföldnek.

A 2011-ben megjelent 60+1 legenda című könyvben róla megjelent fejezettel búcsúzunk tőle.

Történelmi gól a Fradinak az ETO színeiben

A Rába ETO aranycsapatának egyik hátvédjeként lopta bemagát a szurkolók szívébe. A pályafutása Szanyban indult, a szülőföld szeretete, a kötődés máig hatóan meghatározta az életét.

"Nyolcadikas koromig a labdarúgás mellett atletizáltam és tornáztam is, így remek alapokat kaptam a futballhoz. Kocsis Kálmán, a Pápai Perutz egykori híres csatára volt akkoriban a szanyi csapat edzője és velem is sokat foglalkozott. Az 1973/74-es idényben tizenöt-tizenhat évesen már játszottam a megyei első osztályú együttesben. Áldom a sorsot, hogy ilyen fiatalon lehetőséget kaptam a felnőttek között, és azt gondolom, napjainkban is jó lenne, ha a tehetségek minél hamarabb bemutatkozhatnának a nagyok között. Amikor Győrbe kerültem, a Kutas István vezette MLSZ akkoriban vezette be, hogy a tartalékcsapatokban öt saját nevelésű játékosnak kell szerepelni. Ez a döntés meghatározta a pályafutásomat."

Az ETO-ban az ifi kettőtől kezdve végigjárta a szamárlétrát, az első szerződését 1978-ban írhatta alá. Egykori edzői közül tisztelettel említi Lipovits Pál, Györgyi Ernő, Schaub Sándor, Keglovich László és Orbán Árpád nevét.

Az 1979-es MNK-győztes ETO-ban a kupáról balra Szíjártó László.

"Kovács Imre edzősége idején a Haladás ellen mutatkoztam be az NB I-ben. Büszkén mondhatom, a söprögető kivételével a hátvédsor minden posztján játszottam, sőt, mai értelemben véve védekező középpályás is voltam. Imre bácsinak sokat köszönhetek, ám az igazi fordulatot az én életemben is Verebes József érkezése jelentette. Azok az évek azóta is meghatározzák az életemet. Ma is fülemben cseng a hármas jelszava: »figyelmeztetlek, megbüntetlek, viszontlátásra«. Az élet minden területén ezt kellene alkalmazni a siker érdekében."

A pályafutása során sok emlékezetes mérkőzésben volt része, a szurkolók azonban elsősorban az első bajnokság megnyerésekor az Üllői úton a Ferencvárosnak lőtt góljára emlékeznek.

"Napjainkban is előttem van az a nap. Akkoriban a mérkőzés délelőttjén is tartottunk edzést, amikor odalépett hozzám Verebes Józsi bácsi és azt mondta: »Te fogod Szokolait«. Tele voltam önbizalommal, visszakérdeztem: »Ki az a Szokolai?« A mester erre biztatóan megveregette a vállamat. Esős időben nagyon jó iramú meccset játszottunk. A szünetben Verebes József cserélt, Csonka helyett a nem teljesen egészséges Burcsa állt be – aki szinte az első labdaérintésére gólt lőtt – én pedig kikerültem a jobb oldalra, Pölöskei mellé. Később Szentes góljával megszereztük a vezetést, amikor eljött a hatvanötödik perc: Beles röviden adott haza, megszereztem a labdát és egyedül vezettem kapura. Át akartam emelni a kifutó Zsiboráson, de a kapus testén továbbperdült, utána futottam és egy méterről az üres kapuba lőttem. A sípcsontomról azonban majdnem fölévágódott a labda, mert egy gödörben éppen felpattant előttem... A végén négy-háromra nyertünk és fantasztikus ünneplésben volt részünk."