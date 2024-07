ETO FC Győr – Kisvárda FC 2-2 (1-1)

Budapest, Honvéd Magyar Futball Akadémia.

ETO FC Győr: Gyurákovics – Albion (Vera, 75.), Bitri (Szépe, 75.), Boldor, Vianna (Csontos, 60.), Anton, Tóth R. (Krpic, 75.), Diarra (Boschilia, 66.), Skvarka (Krivokapic, 86.), Bumba, Lukic (Farkas, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Kisvárda FC: Hrabina – Cipetic, Lippai (R. Stefan, 60.), Jovicic, Körmendi (Széles, 60.) – N. Ponomarenko (Soltész I., 60.), Matic (Szőr, 60.) – Szpaszics (Molnár G., 60.), Bíró B. (Scsadej, 60.), Camaj (Soltész D., 60.) – Mesanovic. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gsz.: Bumba (20., 87.) ill. Spasic (25.), Jovicic (68.).

Úgy tűnik, a nyáron igazolt albán Albion Marku a keresztnevén szerepel majd az ETO-ban, ahonnan ismét hiányzott a DAC 1904-től kölcsön kapott Zeljko Gavric, úgy tudjuk betegség akadályozza a pályára lépésben.

A 11. percben a Kisvárda egy bal oldali szögletet követően veszélyeztetett, Lippai bólintott a kapu mellé. Két perccel később Skvarka fordult kapura a tizenhatos vonalánál, lövését Hrabina védeni tudta. A 18. percben ismét balról érkezett egy kisvárdai sarokrúgás, amit ezúttal Jovicic fejelt a bal kapufára. A 20. percben Anton távoli szabadrúgása szállt át a hosszúra, ahol Bumba érkezett és a hálóba fejelte a labdát. 1-0. Öt perccel később egyenlített a Kisvárda. Egy keresztlabda az üresen érkező Spasicot találta meg, aki egy pattanás után nagy erővel lőtt a kapuba. 1-1. Az első játékrész hajrájában Bumba próbálkozott lövéssel, ám Hrabina könnyedén védett. A 44. percben Skvarka tálalt az érkező Bumba elé, aki tizenöt méterről nagy helyzetben fölélőtt.

Az 57. percben szép összjáték végén Anton lőtt távolról, ám a kisvárdai kapus ezúttal is hárított. A 65. percben Boldor ugratta ki Bumbát, aki nagyszerűen vette át a labdát, majd megpróbálta elpörgetni a kapus mellett, de Hrabina hatalmasat védett. A következő percben Diarra lépett ki, lövése azonban elkerülte a kaput. A 68. percben Soltész I. jobb oldali szögletét Jovicic fejelte a kapuba. 1-2. Tíz perccel a vége előtt Vera beadására Csontos érkezett üresen a hosszú oldalon, ám nem találta el rendesen a labdát, így odalett a helyzet. A 87. percben ismét Csontoshoz került ki a labda a bal oldalra, beadása felpörgött, majd Bumba kapásból vágta a hálóba a labdát. 2-2. Az utolsó pillanatban megszerezhette volna a győzelmet az ETO, a csereként beállt, korábban az ETO-nál már kipróbált Krivokapic érkezett egy beadásra, fejese megpattant egy kisvárdai védőn, majd a felső lécen csattant.

Felemás érzésekkel zárhatta a felkészülést az ETO. A Kisvárda ellen a játékosoknak voltak szép megoldásaik, a meccsnek voltak győri szempontból jó periódusai, de kiütköztek olyan hibák is, amelyek megakadályozták a jobb eredmény elérését - ami tulajdonképpen ezúttal is másodlagos volt a felkészülés során. Az újfent látszott, hogy továbbra is az Anton-Skvarka-Bumba trió a csapat "esze", köréjük kell megtalálni az adott meccsen legjobban teljesíteni tudó futballistákat.

NB I-es rajt a jövő pénteken a Nyíregyháza ellen.