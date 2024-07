Ezt követően ismertette az érkezők és a távozók névsorát, majd a neveket említve néhány mondattal indokolta is a változásokat. A két albán védőről szólva: Marku Albion 23 éves, jobbhátvédként jó megoldás lehet, Eneo Bitri 27 éves, már a termetével is tekintélyt parancsoló a védelem közepén. Ő kölcsönbe érkezett. A szerb-magyar Miljan Krpic a hátvéd sorban és 6-os pozícióban is használható, 20-21 éves játékos. A szerb Zeljko Gavric tökéletes példája a DAC 1904 és az ETO közötti együttműködésnek. Tehetséges, de már tapasztalt futballista, aki képes sok kellemetlenséget okozni az ellenfelek védelmének.

A távozóknál Huszár Marcell egy évre a Diósgyőr játékosa lett, a környezet váltás valószínű, jót tesz majd a játékának. Szujó Attila a több játékperc érdekében Kazincbarcikára szerződött. Tuboly Máté debreceni kitérő után tért vissza Győrbe. Átigazolták Dunaszerdahelyre, bíznak benne, hogy hozzájárul az ottani csapat sikereihez.

Farkas Balázzsal és Csontos Dominikkel szerződést hosszabbítottak, az akadémisták közül Kulcsár Martinnal és Décsy Ádámmal profi megállapodást írtak alá.

Az infrastruktúra jelentős változáson esett át - folytatja Világi Bálint. - Gyönyörűen megújult, kibővült a VIP-terem, ami fontos része a klubnak. Teljesen átalakítottuk az akadémia életterét, a százötven fős kollégium kilencven százalékos kihasználtsággal működik. Az első csapat öltözője, a vizes helyiségek szintén újak. Olyan elhelyezkedést, rendszert teremtettünk, ami a lehetőségekhez képest a legtöbbet tudja nyújtani. A stadionban is végeztünk átalakításokat. így most mindenbem megfelelünk az MLSZ előírásainak.

Hosszú távon az új edzőközpont kialakítása a cél: a likócsi városrészben két-három pályát és öltözőépületet terveznek, a szerződésen az utolsó simításokat végzik a győri önkormányzattal.