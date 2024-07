Strandkézilabda 47 perce

Értékes győri ezüstérem két különdíjjal

Csupán a nyitó- és a zárómérkőzését veszítette el, de közben hat találkozót is megnyert az európai strandkézilabda körversenybe (EBT Tour) is beszámító, a Lupa-szigeten rendezett BUD-kupán a Győri Strandkézilabda Club együttese. A győriek több hazai topcsapat mellett egy-egy szerb, portugál és horvát gárdát is legyőzve ezüstérmesek lettek, két játékosuk pedig különdíjat érdemelt ki.

Mindössze két vereséggel lett második a győri csapat.

Csoportmérkőzések Győri Strandkézilabda Club–Dinamit BHC 1:2 (16–18, 16–10, 2–5). Bár az első gólt a győriek szerezték, utána egy 10–2-vel ellépett a Dinamit, és bár a szett végén utolérte ellenfelét a Győr, az utolsó szó a Dinamité volt. A 2. szettet lehengerlően, 12–2-vel kezdték a győriek, és simán meg is nyerték, de a szétlövésben az ellenfél volt pontosabb. Gsz.: Bohuniczky, Homor 10–10, Péter G. 4, Barabás, Török, Molnáró, Panák, dr. Péter Á. 2–2. Beach Stars–Győri Strandkézilabda Club 1:2 (27–22, 21–23, 6–8). A valóságos gólzáport hozó első szett derekán egy 10–4-es rohammal elhúzott a Beach Stars és már nem adta ki a vezetést a kezéből. A második szett forgatókönyve az volt, hogy a győriek vezetést szereztek, az ellenfél pedig rendre egyenlített. A hajrában sikerült szűk előnyt állandósítania Kiss Dániel legénységének, amely végül szétlövésre mentette a találkozót. A "ráadást" 6–2-vel kezdte a Győr, de az ellenfél egalizált, ám végül dr.Péter Ákos gólja és Török Gergő védése győzelmet ért a győrieknek. Gsz.: Panák 17, Bohuniczky 10, Oldal, dr. Péter Á. 8–8, Molnár G. 6, Barabás 4. BHC Student (szerb)–Győri Strandkézilabda Club 1:2 (12–20, 24–22, 6–10). Az első szett nagyon egyoldalú játékot hozott, a 4. perc elején 12–2-re vezető győri gárda simán nyert. A másodikban végig fej fej mellett haladtak a csapatok, a végjátékban a szerb egyetemisták voltak a pontosabbak, így jöhetett a győri gárdának az újabb szétlövés, amelyet Bohunczky Bátorék végig vezetve magabiztosan "húztak be", a mérkőzést is megnyerve ezzel. Gsz.: Bohunczky 18, Panák 12, Péter G. 10, Molnár G. 6, Nagy A. 2. Középdöntő SC Squadra Buda–Győri Strandkézilabda Club 1:2 (27–16, 18–20, 8–9). Az első szettben annak közepéig tartotta a lépést a győri gárda ellenfelével, amely ekkor egy 6–0-lal elhúzott és biztosan nyert. A második etapban sokáig úgy tűnt, sima 2–0-lal marad alul Kiss Dániel legénysége, amely bő három perccel a befejezés előtt 18–10-es hátrányban volt. A hajrában azonban Fazekas Ákos és Török Gergő váltva parádéztak a kapuban, a csapat pedig Homor Dominik és Péter Gábor vezérletével egy szédületes 10–0-lal szétlövésre mentette a veszni látszó csatát. A szétlövést a lendületben lévő győriek 4–0-lal kezdték, és bár a vége izgalmas lett, nem adták ki a vezetést kezükből és megnyerték a már-már veszni látszó összecsapást. Gsz.: Panák 12, Péter G. 8, Homor 7, Pauer, Bohuniczky 6–6, Oldal 4, Molnár 2.

Hír Sat BC–Győri Strandkézilabda Club 1:2 (18–23, 21–18, 6–7). Remekül kezdett a győri együttes, amely a nyitó szett derekán 14–6-ra elhúzott, és végig vezetve biztosan nyerte az etapot. A második szett első felében fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a szakasz derekán egy 8–2-vel ellépett és szétlövésre mentette a meccset a Hír Sat. A szétlövésben az volt a menetrend, hogy a Győr vezetést szerzett, ellenfele pedig egyenlített, végül Panák Máté gólja a győriek javára döntött. Gsz.: Homor 16, Panák 10, Bohuniczky, Pauer 6–6, Molnár G., Nagy A. 4–4, Péter G. 2. Vakedo Gaw (portugál)–Győri Strandkézilabda Club 1:2 (17–28, 29–26, 6–7). A győrieknek a csoportelsőség, a portugáloknak a versenyben maradás volt a tét. Az első szett a hajráig szorosan alakult, majd egy 10-0-s két percet "repesztve" előnyt szereztek Panákék. A második szett rendkívül gólgazdag volt, a végig szoros "tűzpárbajból" a portugálok jöttek ki jobban. A szétlövést 4–0-lal kezdte és végig vezetve "behúzta" a Győr, amely csoportját veretlenül nyerve jutott az elődöntőbe. Gsz.: Panák 12, Homor 11, dr. Péter Á. 10, Bohuniczky 8, Nagy Á., Pauer, Péter G. 6–6, Molnár G. 2. Elődöntő BHC Zagreb (horvát)–Győri Strandkézilabda Club 1:2 (20–25, 26–24, 2–5). A horvát gárda ellen az első szett derekáig tartotta ellenfelével a lépést a Győr, sőt, a negyed derekán egy 6–0-lal ellépett tőle és szettelőnyt szerzett. A második szett derekán 14-8-ra vezettek a győriek, ekkor úgy tűnt, simán verik neves ellenfelüket. Ekkor azonban egy 10-2-t "repesztve" fordítottak és meg is nyerték a szettet a zágrábiak. A szétlövésben Fazekas Ákos "lehúzta a rólót" és a győriek ezt a szétlövést is megnyerve bejutottak a fináléba, ahol az a Hír Sat várt rájuk, amelyet a középdöntőben legyőztek. Gsz.: Homor 20, Barabás, Bohuniczky 10–10, Panák 9, dr. Péter Á. 3, Molnár 2.

Döntő Hír Sat BC–Győri Strandkézilabda Club 2:0 (24–18, 22–20). A finálé két résztvevője két nap alatt hét, többnyire kánikulában, rekkenő hőségben lejátszott mérkőzés után játszott a torna megnyeréséért. A frissebbnek tűnő Hír Sat az első szett derekán 16–8-ra elhúzott, és innen megnyerte a szettet. A másodikat is jobban kezdte az ellenfél, a győriek a szett derekára 14–8-as hátrányba kerültek. Ahogy a torna során oly sokszor. most is volt tartása a csapatnak, amely ledolgozta hátrányát. de a feszült légkörű végjátékban az utolsó szó, az utolsó gól a Hír Sat csapatáé volt, így a győriek ezüstérmesek lettek. Gsz.: Péter G. 12, Barabás 10, Homor 8, Bohuniczky 4, Molnár, dr. Péter Á. 2–2. Különdíjasok: Bohuniczky Bátor (MVP), Fazekas Ákos (legjobb kapus). A két győri különdíjas.

