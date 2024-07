Arról is döntöttek, hogy a vármegyei I. osztály mezőnyét legfeljebb 16 csapatra feltöltik.

Ami az I. osztályt illeti, az amatőr licenccel rendelkező egyesületek közül a Fertőszentmiklós, a Ménfőcsanak, a Győrújfalu és a DAC is vállalta a szereplést és az NB III-ból kieső Csorna, valamint a vármegyei II. osztályú bajnok Győrszentiván is csatlakozott a végül 16 csapatos vármegyei I. osztályhoz. Az MTE 1904 második csapata újra Mosonmagyaróváron szerepel.



A vármegyei I. osztály mezőnye: Abda, Bácsa, Csorna, DAC, Fertőszentmiklós, Gönyű, Győrszentiván, Győrújbarát, Győrújfalu, Hegykő, Kapuvár, Koroncó, Mezőörs, Ménfőcsanak, Mosonmagyaróvár II, Vitnyéd.



A II. osztályú Dunaszeg, a Dunaszentpál és a Mosonszolnok visszanevezett a III. osztályba, a Bősárkány pedig csak U19-el nevezett II. osztályba. Feljutóként csatlakozott a II. osztályhoz a Nyúl, a Táp és a Jánossomorja. Felkérést kapott a vármegyei II. osztályú szereplésre a Győrújfalu II, a SFAC 1900, a Levél a Felpéc és a DAC II, így alakult ki a vármegyei II. osztály 38 csapatos mezőnye, amelynek csoportjait a versenybizottság a versenyeztetési -, és területi elvek figyelembevételével alakította ki.



A vármegyei II. osztály mezőnye, Győri csoport: Bácsa II, Börcs, Bőny, DAC II, Felpéc, Győrasszonyfa, Győrújfalu II, Kajárpéc, Kunsziget, Nyúl, Pannonhalma, Táp, Tét, Vámosszabadi. Mosonmagyaróvári csoport: Ásványráró, Dunakiliti, Halászi, Hegyeshalom, Hédervár, Jánossomorja, Kimle, Levél, Lébény, Máriakálnok, Mecsér, MITE, Mosonszentmiklós, Rajka. Soproni csoport: Beled, Nagycenk, Petőháza, Rábatamási, Rábaszentandrás, Répcementi, SFAC 1900, Soproni VSE, Szany, Veszkény.



A Vármegyei III. osztály tavalyi mezőnyéből egyedül a Pereszteg nem nevezett az új bajnokságra. Magasabb osztályból érkezik a Mosonszolnok, a Dunaszentpál és a Dunaszeg. Új csapatként az Abda II, a Börcs II, az Öttevény, a Táp, a Jánossomorja II, a Lipót Pékség és a Kópháza csatlakozott a mezőnyhöz, az év közben visszalépő Újrónafő pedig újra nevezett.



A vármegyei III. osztály mezőnye, Győri A csoport: Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, Csikvánd, Gyarmat, Gyömöre, Pér, Sokorópátka, Tényő, Töltéstava, Veszprémvarsány. Győri B csoport: Abda II, Bágyogszovát, Börcs II, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Győrsövényház, Győrzámoly, Kóny, Mecsér II, Mosonszentmiklós II, Öttevény, Rábaszentmihály, Tét II-Rábacsécsény. Győri C csoport: Győri Cápák, Ikrény, Rábapatona, Mindszentpuszta, Táp II, Győrság, Pázmándfalu, Nagyszentjános, Győrszentiván II-Bajcs, Győrújbarát II. Mosonmagyaróvári csoport: Bezenye, Darnózseli, Dunasziget, Hotel Lajta Park- Máriakálnok II, Jánossomorja II, Károlyháza, MITE II, Mosonszolnok, Mosonudvar, Lipóti Pékség, Püski, Újrónafő. Csorna-Soproni csoport: Ágfalva, Csapod, Egyed, Egyházasfalu, Farád, Fertőd, Fertőrákos, Himod, Jobaháza, Kisfalud, Mihályi, Markotabödöge, Osli, Vág. Soproni csoport: Balf, Babót, Fertőendréd, Fertőszentmiklós II, Harka, Iván, Kópháza, Lövő, Nagylózs, Rábakecöl, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Répcevis, Újkér, Zsira.