Hatodik alkalommal rendezték Szanyban a Sipi-emléktorna kispályás focibajnokságot. A 2018-ban a csornai futballpályán tragikus hirtelenséggel elhunyt labdarúgó, Sipőcz Tamás emlékének adóztak egykori játékostársai. Takács Lajos, a szervező Répcementi SE elnöke elmondta: a tornával másik két sport- társuk előtt is fejet hajtottak.

– Sipi öt évig focizott nálunk, nagyon szerettük, őrizzük emlékét. Azok a csapatok jönnek el hozzánk ilyenkor, melyekben Tamás is játszott, a barátai is pályára lépnek Dénesfán. Sajnos az elmúlt évben két másik sport- barátunkat is elvesztettük.

Ők is fiatalon mentek el, az emléktornával előttük is tisztelgünk. Vass András barátunk egy évtizeden át futballozott a Répcementiben, Varga Zoltán pedig tíz évig gyúróként dolgozott nálunk. Igazi sportemberek voltak – mondta Takács Lajos. Hozzátette: – A rendezvényre eljönnek a gyászoló családok is, s talán nekik némi vigaszt nyújt, hogy szeretteik emlékét ily módon is őrizzük.