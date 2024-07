A Békéscsaba 1912 Előre a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy hatvanötödik életévében elhunyt Melis Béla.

A csapat hivatalos oldala azt is feleleveníti, hogy Melis azon kevesek egyike, aki a másodosztályban és az élvonalban is gólkirályi címet tudott szerezni.

A 2024. július 19-én elhunyt labdarúgó pályafutása alatt összesen 9 nemzetközi kupa-, 176 első osztályú bajnoki, valamint 48 másodosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A Békéscsabán kívül játszott a Honvédban, a Rába ETO-ban és a Debreceni MVSC-ben is, karrierjét a Vasasban fejezte be 1989-ben.

A Rába ETO-ban 1985 és 1987 között 42 NB I-es meccsen 18 gólt szerzett, tagja volt az 1985/86-ben bronzérmes csapatnak.

Melis Béla Rába ETO mezben

1988-ban 3 alkalommal szerepelt az olimpiai válogatottban és 2 gólt szerzett. Nyolcszoros ifjúsági válogatott (1977–78, 2 gól), nyolcszoros utánpótlás-válogatott (1979–81, 3 gól). 1979-ben – a magyar korosztályos válogatott tagjaként – részt vett a Japánban megrendezett II. ifjúsági világbajnokságon.