A Győri Audi ETO KC honlapján értékelte az akadémiai évadot Görbicz Anita elnök.

– Milyen célkitűzésekkel vágott neki akadémiánk az évadnak? Melyek azok a szakmai, háttérbeli változtatások, fejlesztések, amelyeket szerettek volna megvalósítani?

– Az akadémián a fiatalok fejlődése és egyéni fejlesztése az elsődleges szempont, ennek ellenére álszentség lenne azt állítani, hogy nem fontos az eredményesség, mivel mégiscsak profi sportolónak készülnek, ahol a siker mindenek felett áll – kezdte az interjút a Győri ETO KC elnöke, Görbicz Anita. – A korosztályukból adódóan minden csapatnak más célokat kellett meghatározni, ezekről az utánpótlásedzők beszéltek is a velük készült idényértékelő interjúkban.

Fontosnak tartjuk a folyamatos fejlődést nemcsak a fiatalok, hanem a szakmai stáb és a háttér tekintetében is. Az előző évekhez képest két gyógytornásszal bővült a stáb, ami fontos előrelépés. A gyerekek a sok edzéssel és mérkőzéssel nagy sérülésveszélynek vannak kitéve, a fejlődő szervezetek esetében pedig nagyon fontos odafigyelni és megelőzni az esetleges problémákat. A gyógytornász csapat bővülésének köszönhetően sokkal nagyobb figyelmet kaptak játékosaink, és a sérülések száma is redukálódott az előző évekhez képest.

Mindenki személyre szabott gyakorlatokat kapott annak megfelelően, hogy nála mi lehet a problémás terület. A dietetikai tanácsadás is meghatározó újítás volt az akadémia életében, hiszen az is nagyon fontos, hogy a gyerekek mit visznek be a szervezetükbe. A fiatalok a tanácsadásokon a mindennapokban is hasznos tudásra tesznek szert. Az említettek megvalósulásával kifejezetten elégedettek vagyunk, de tudjuk, hogy mindig van hova fejlődnünk.

– Összességében, hogyan értékelné az akadémiai csapataink szereplését?

– Az akadémistáink teljesítményével kifejezetten elégedett vagyok. Akadémia 3-as csapatunk megnyerte az országos U15-ös bajnokságot, ami kiemelkedő eredmény. Kifejezetten pozitív előjel a jövőre nézve, hogy ilyen fiatalon is kiegyensúlyozott és magabiztos teljesítményt nyújtott a csapat az egész szezonban. Akadémia 2-es csapatunk három versenysorozatban is elindult. A vármegyei bajnokságban fontos tapasztalatokat szerzett, többször idősebb, felnőtt ellenfelekkel szemben is. Az Akadémiai Tornán megvédte bajnoki címét, kiemelkedő eredmény, hogy sorozatban másodszorra tudta ezt elérni az ország másik három akadémiájával szemben. Az Akadémia 1-es csapatnál fontos célkitűzés volt, hogy az NB II-t megnyerve feljusson az NB I/B-s bajnokságba, a mutatott teljesítmény azonban minden várakozásunkat felülmúlta, mivel mindezt pontveszteség nélkül sikerült elérnie. Ami fájó, hogy a saját korosztályos bajnokságban sem a kettes, sem az egyes csapat nem jutott négyes döntőbe. A teljesítményre azonban itt sem lehet panasz, hiszen holtversenyt követően csak az eredmények kedvezőtlen alakulása miatt maradtak le a döntő hétvégéről.