A két együttes kedden reggel 9 órától Roglán is találkozott egymással, akkor 31–21-es magyar siker született, és a csapat Győrben ott folytatta, hol Szlovéniában abbahagyta. A remek kezdés (3–0) után még felzárkóztak a vendégek (4–3), utána viszont a jó védekezésére alapozva elhúzott a lerohanásgólokat szerző házigazda (13–4). Kisvártatva sokasodni kezdtek a hibák támadásban is védekezésben is, ezt kihasználva az ellenfél előbb 17–11-re felzárkózott, majd a második félidőt sorozatban három góllal kezdte, ekkor Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány időt kért.