Felkészülési találkozón a héten második alkalommal lépett pályára az ETO FC, az NB I-be most feljutó zöld-fehérek ismét a dunaszerdahelyi MOL Akadémián játszottak, ezúttal a szlovák élvonalbeli „testvércsapat” DAC ellen.

DAC 1904–ETO FC Győr 2–1 (1–0)

Dunaszerdahely, MOL Akadémia, felkészülési mérkőzés, 200 néző.

DAC 1904: Popovic – Csinger, Kacaraba (Kasa, 46.), Brunetti – Yapi, Dimun (Herc, 46.), Vitális (Tuboly, 61), Andzouana ( Mendez, 46.) – Redzic (Almási, 61.), Trusa (Dolcek, 46.), Ramadan (Bősze, 61.). Vezetőedző: Xisco Munoz.

ETO: Petras (Gyurákovics, 61.) – Vera (Albion, 46.), Szépe, Boldor (Diarra, 46.), Keresztes (Krpic, 61,) – Csontos (Vianna, 46.), Vingler (Tóth R., 46.), Anton (Boschilia, 76.) – Skvarka, Lukic (Farkas B., 46.), Bumba. Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gsz.: Redzic (43.), Bősze (84.), ill. Bumba (70.).

Próbajátékosként a győriek kapujában a DAC 1904 25 éves, 192 centiméter magas hálóőre, Samuel Petras kezdte a találkozót, akinek gyorsan munkája is akadt, mivel a 2. percben Ramadan lövését tolta szögletre, majd utána egy kavarodást követően védett ismét nagyot. A 18. percben Anton távoli bombáját védte a hazai kapus. Az első félidő végén megszerezték a vezetést a hazaiak: Redzic ugrott ki a leshatáron, majd eltolta a labdát a kifutó Petras mellett, majd a hálóba lőtt. 1–0.

A második félidő elején Bumba ballábas lövése kevéssel ment el a kapu mellett. Az 53. percben Petras mutatott be két nagy védést, előbb Vitális lapos lövését hárította, majd Mendez hosszú sarokba tartó próbálkozását tolta szögletre. A 70. percben jött az egyenlítés, Anton bombázott kapura egy szabadrúgást, amit a vendégek kapusa kiütött, a kipattanó labda Bumba elé került, aki a nagy erővel, a léc alá lőtt. 1–1. A 84. percben egy jobb oldali beadás után középen, Bősze elé került a labda, aki senkitől sem zavartatva a hálóba lőtt. 2–1. Három perccel később Almási egy csel után lőtt kapura, Gyurákovics védett hatalmasat.

Az eredmény már nem változott, így három nyári győri győzelmet követően a Rába-partiak szoros, egygólos vereséget szenvedtek.

Az ETO FC utolsó felkészülési mérkőzését jövő szombaton a fővárosban, a Kisvárda ellen játssza.