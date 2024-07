Nagy csalódás érte a jánossomorjai szurkolókat, amikor véglegessé vált, hogy a korábbi évtizedekben nagy sikereket elérő csapatuk a megyei harmad­osztályba kapott besorolást.

– Romokban heverő egyesületet kellett felépíteni, első lépésként szerettük volna lerakni egy későbbi előrelépéshez megfelelő csapat alapjait – kezdte értékelését Madarász Tibor elnökhelyettes. – Új szakmai vezetés állt munkába, Bősárkányból Nagy Zsolt jött hozzánk. Elkezdtük a közös munkát, és lám, a bajnokság végére az első helyen végeztünk. Természetesen vállaljuk a magasabb osztályban való megmérettetést is, hiszen a feltételeink adottak, sőt, céljaink közt szerepel egy másik csapat indítása is a megyei harmadosztályban.

Ha csak a számok tekintetében nézzük a gárda szereplését a Mosonmagyaróvári csoportban, 8 pontos előnnyel végeztek az élen, az utolsó kilenc találkozón győztesen vonultak le a pályáról, tavasszal nem kaptak ki. A tabellából egyből látszik, hogy a legtöbb gólt (127) rúgták és a legkevesebb (25) gólt kapták, így ezek alapján a szakvezetés nem lehet elégedetlen, főleg azok után, hogy a városnak 26 év elteltével lett ismét bajnokcsapata.

Nagy Zsolt, a csapat edzője így értékelte a bajnokságot:

– Az érkezésemkor alig volt játékosa az egyesületnek. Egy kis szerencsénk volt, mert akkoriban szűnt meg Várbalogon a labdarúgócsapat, így jelentős számú játékost tudtunk átigazolni. Az első edzésnek úgy vágtunk neki, hogy legyen egy csapat, amelyik elkezdi a bajnokságot, mindenki olyan poszton szerepeljen, ahol a leginkább tud a csapatnak segíteni. Több jó erőkből álló ellenféllel kellett megküzdenünk, igyekeztünk mindig a lehető legtöbbet kihozni a lehetőségekből.

A Jánossomorja egy osztállyal feljebb is szeretne helytállni. Ehhez azonban erősítenie is kell.

– Több hete tárgyalásban állok az egyesület vezetőségével és az új játékosokkal. Ami talán már biztosra vehető, hogy jelentős számú volt somorjai játékos kíván hazatérni. Velük erősödik a lokálpatrióta szellem. Bízom a csapat eddigi magjában is, főleg a fiatalokban. Akik viszont nem vállalják a magasabb osztály követelményeit, azok számára is biztosítjuk a versenyzési lehetőséget a megyei harmadosztályban indított csapatunkban. Megérdemlik, mert ők kezdték el újraírni a jánossomorjai sport­egyesület történetét.