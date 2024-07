Aleks – ahogyan mindenki hívja – nagyon sok érmet nyert a karrierje során: van bronza a 2016-os olimpiáról és a 2019-es Európa-bajnokságról, és van egy aranyérme a 2021-es Eb-ről, nem beszélve az utánpótlás évekről. Az Euroliga-arany azonban hiányzik a kollekciójából.

– Gondolkoztam azon, mi lett volna ha, de másik oldalról hálásnak és elégedettnek kell lennem azzal, ami van. Amikor abbahagytam a játékot, akkor nem azt néztem, mi az, ami nekem nincs, hanem arra fókuszáltam, hogy mit értem el. Boldog voltam, hogy megadatott ennyi év az Euroligában és hogy háromszor is ott lehettem az EL legjobb négy csapata között. Persze hiányzik az a bajnoki cím, de az én karrierem ez volt, és nem igazán panaszkodhatok, hiszen sok más játékosnak lehetősége sincs eljutni arra a szintre, ahol én voltam.

Crvendakic a visszavonuláshoz vezető folyamatról és a jövőről is beszélt.

Aleksandra Crvendakic rengeteget köszönhet Török Zoltánnak, a Sopron Basket ügyvezetőjének.

Fotó: Tóth Zsombor

– Nagyon szeretem a kosárlabdát, emiatt nagyon sok mindenen mentem keresztül a sérülésem alatt. Most értem el arra a pontra, hogy már az egészségemet kellett előtérbe helyeznem. Boldog vagyok a döntésemmel, mert tudom, hogy saját magam és a jövőm miatt jól választottam. Hálás vagyok, hogy a kosárlabda ennyi lehetőséget adott. Semmit sem bánok, most már csak boldognak kell lennem. Ez nem arról szól, hogy én most torkig vagyok a kosárlabdával, csak a testem nem enged tovább játszani. Jelenleg az elmém követi a testemet. Szerintem örökké kosárlabdázni fogok, de már értem a testemet, hallgattam rá, hogy mi a legjobb nekem.

Ha kosárlabdázok, akkor a lehető legjobb formámat szeretném nyújtani. Amikor edzésen vagyok, akkor is száz százalékon pörgök, a mérkőzéseken addig megyek, amíg nem nyerek. Nekem nem opció az, hogy alacsonyabb bajnokságban játsszak és ne legyek önmagam legjobb verziója.

Most nyáron egyébként megházasodom, és szeretnék kis időt tölteni a családommal és a barátaimmal. Szeretném, hogy a testem is regenerálódjon. Egyelőre ezek a terveim, és később majd meglátjuk, hogyan alakul a jövő. Nem nagyon látom magamat edzőként, mert nagyon sok stresszel jár, így jelenleg nem gondolkozok semmi ilyenen.