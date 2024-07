„Ami jó hír, hogy Gosztola Gábor és Nagy Tamás felépült sérüléséből, rájuk az új szezonban már számíthat a szakmai vezetés. A bő keretre egyébként szükség lesz, mert továbbra is három fronton leszünk érdekeltek. Az NB I/B és az egyetemi bajnokság mellett többen az U20-as bajnokságban is játszanak. Kiegyensúlyozottabban, egyenlően szeretnénk elosztani a játékperceket, mert a legutóbbi szezonban is hiába lettünk harmadikak az alapszakaszban, kicsit felőröltük az erőnket, elfáradtunk, ezért nem sikerült a rájátszásban ezt a pozíciót megőrizni. Az új szezonban alap célként a nyolc közé jutást tűztük ki célul, aztán majd meglátjuk a többit. A mezőnyt ugyanis teljesen még nem ismerjük, nem tudjuk pontosan, ki hogyan erősített” – folytatta az ügyvezető.