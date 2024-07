A vármegyei másodosztály Nyugati csoportjában az alacsony létszám miatt alapszakaszból és egyfordulós rájátszásból alakult ki a végeredmény, amelyből mindkét verzió után a Rábatamási került ki győztesen a 11 részt vevő csapat közül. A rájátszást követően egy ponttal még nőtt is az előnyük, és minden kétséget kizáróan bizonyították, hogy ebben a mezőnyben ők a legjobbak.

– A bajnokság megkezdése előtt azt terveztük, hogy a tavalyi nyolcadik helyhez képest mindenképpen szerettünk volna előbbre végezni a tabellán – kezdte értékelését Nyerges Árpád, a csapat edzője. – A vezetőség ezért az első hatba kerülést tűzte ki célul, hogy a bajnokság rájátszásos szakaszában a felsőházban tudjunk tovább szerepelni. A realitás talaján próbáltunk maradni, még a dobogós helyezés sem fordult meg a fejünkben.

A Rábatamási olyan lendületbe jött, hogy már nem kellett előrenéznie, mert az élen állt.

A magasabb osztálybeli szereplést egyelőre nem vállaljuk, mert az komolyabb felkészülést igényel.Nyerges Árpád – A csapat eredményessége minden képzeletünket felülmúlta, hiszen őszi elsőként fordultunk és ott már bízhattunk az érmes helyezésben. Az alapszakaszt végül az első helyen zártuk öt pont előnnyel. A rájátszásban pedig három fordulóval a vége előtt már bajnoknak mondhattuk magunkat. Nehézségekkel a bajnokság elején kellett szembenéznünk, mikor a Keglovich-kupában összeszedett kiállítások és sérülések miatt az első négy bajnoki fordulóból kétszer vesztesen hagytuk el a pályát. Utána viszont produkáltunk egy tizenegy mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatot. Az egész csapat megérdemli az elismerést, mert a sikerekben az összes játékosnak kulcsszerepe volt. Büszkék vagyunk a srácokra. Az egységben volt az erőnk.

Nyerges Árpád két évvel ezelőtt vette át a csapat szakmai irányítását, s a folytatást is vele képzeli el a vezetőség. A jövő terveiről a következőket mondta:

– A játékoskeretet szeretnénk egyben tartani, azonban egyik meghatározó játékosunk, Nyerges László a szezon végén sajnos visszavonult. Kapusposzton lesz változás: Csizmadia Félix Ausztriába igazol, Ruzsik Ferenc érkezik hozzánk Mosonszolnokról, melynek azért is örülünk, mert rábatamási játékosról van szó. A magasabb osztálybeli szereplést egyelőre nem vállaljuk, mert az komolyabb felkészülést igényel. A fejlődést tűztük ki célul, mind infrastrukturálisan, mind az utánpótlás tekintetében. Ha mindezeket már elértük, természetesen a magasabb osztálybeli szereplés sem kizárt.

Érdekes színfoltja volt a rájátszás a Rábatamási mérkőzéseinek, hogy az egyesület 56 éves elnöke, Nagy Antal Ernő együtt szerepelt bajnoki mérkőzésen Norbert és Dominik fiai- val, ami még ezen a szinten is kuriózumnak számít.