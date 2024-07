A modern, kétsávos tekepálya több közösségi rendezvénynek is otthont ad, de rendszeresen a Győri területi (NB III) bajnokságban szereplő férficsapat használja. Kopácsi György szakosztályvezető büszkén vette át az aranyérmeket és a bajnokcsapatnak járó serleget a szövetség évzáróján, majd a falunapi ünnepség keretében is megemlékeztek a kiváló eredményről. A 11 csapatos területi bajnokságban 20 mérkőzésből 14 győzelem, egy döntetlen és öt vereség szerepel a nevük mellett, amivel egyaránt 4–4 ponttal megelőzték a Kunsziget és a Turris SE Sopron csapatát.

„A húszéves sportcsarnokot az akkori önkormányzati vezetők felelős döntése alapján többcélúra építették meg – kezdte Kopácsi György szakosztályvezető. – Nemcsak az óvoda és az iskola tornaóráinak ad otthon, hanem rengeteg más sport- eseménynek, lehetőségnek is. A tekét kedvelők és szeretők is nagy örömmel vették, hogy kétsávos automata tekepálya is épült a sportcsarnokban. A Mosonszolnoki Sportegyesület keretein belül szinte azonnal megalakult a tekeszakosztály, ami önállóan végzi a tevékenységét. Kezdetben két csapattal szerepeltünk a bajnokságban, mindkettő a mosonmagyaróvári városi bajnokságban játszott. Az együttes több alkalommal is első helyen végzett, majd később felkerült a győri területi csapatbajnokságba, ahol már a tíz évvel ezelőtti bajnokságban is aranyérmet szerzett, és több évben is dobogóra állhatott.”

A Covid-járvány, mint minden mást, a tekét, ezáltal a mosonszolnoki csapatot is másfél év leállásra kényszerítette. A pandémia miatti szünet után, Kopácsi György és Török Balázs vezetésével a két csapat egyesült, így a 2022/2023-as bajnokságnak már összevont csapattal és újult erővel vágtak neki.

„Mosonszolnok község önkormányzatának hathatós támogatása mellett egyre jobb eredményeket értünk el, ezért a csapat és főszponzorunk, a Pribránszki Kft. a bajnokság megkezdése előtt nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint a győri területi csapatbajnokság megnyerését, mivel csapatunk egységes és minden adott volt egy szép eredmény eléréséhez. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a tíz elszánt tekés fáradságot és időt nem sajnálva, valamint a kitűzött célt végig szem előtt tartva megnyerte a területi bajnokságot. Átgondoljuk jövőbeli terveinket, de nem tervezzük, hogy magasabb osztályban is kipróbáljuk és megmérettessük magunkat, mivel mérkőzéseink közben ellenfeleink között rengeteg barátra találtunk, s velük játszanánk továbbra is.”