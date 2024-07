Ki lesz a bajnok: Győri Elektromos vagy Győrszentiván? – ez volt a kérdés egy fordulóval az 1983/84-es bajnokság zárása előtt a megyei első osztályban.

Sokáig úgy volt, hogy a hu­­szonkilencedik körben döntés születik, hiszen a Győrszentiván–Hegyeshalom mérkőzés befejezése előtt három perccel még

0–0 volt az állás, és ez az eredmény egyben az Elektromos sikerét eredményezte volna. A vendéglátók tizenharmadik szöglete azonban meghozta a szerencséjüket – a jobb oldali beívelésből Király Ervin bombafejessel küldte a labdát a bal felső sarokba. Ezzel a góllal megszerezték a győzelmet, és így még nyílttá tették az aranyérem sorsát a finálé előtt.

A megyei bajnokság aranyérmesét ünnepelhették. Az öt hete listavezető Győri Elektromos eközben 6–0-ra verte a Győri Kinizsit, és megmaradt az esélye az elsőségre.

A zárás nem hozott meglepetést, mert a villanyosok Sopronban egy pontot szereztek a bronzérmes Vasas otthonában, és bár a Győrszentiván 7–2-re kiütötte a Jánossomorját, a sárga-kékek egypontos előnnyel megnyerték a bajnokságot.

A sokáig bajnokesélyesnek tartott Hegyeshalom pedig vé­­gül leszorult a dobogóról is.

A Soproni Vasas–Gy. Elektromos rangadót egy kedves ün- nepség vezette be, a piros-kékek elbúcsúztatták a harminc- öt évnyi edzősködés után visszavonult Pados Zoltánt. A mester mintegy ötven évet töltött a futballban, és ez a 2–2 is minden bizonnyal szép emlék maradt számára.

A győri csapat már 2–0-ra vezetett, innen egyenlítettek a soproniak.

Az utolsó meccsén így állt fel a Vasas: Mozsolits – Jagodics, Molnár, Káldi, Deák, Pete, Palotai (Bujtás), Potyondi, Cser (Mayer), Braun, Bordás. A balszélső az a 16 éves Bordás Csaba volt, aki két évvel később a Rába ETO-ba igazolt és Győrből válogatott is lett.

A Győri Elektromost a fináléban Tóth L. — Kollár J., Szabó, Károlyi, Kollár F., Kettinger (Rostás), Bodor, Tóth K., Dömötör Cs., Szekér, Horváth összeállításban szerepeltette Takács Ferenc edző.

A bajnokcsapat tagjai Tóth László – Kollár János, Szabó József, Juhász László, Nagy Péter, Károlyi Zoltán, Kollár Ferenc, Kettinger Gyula, Rostás Tibor, Bodor Zsolt, Tóth Károly, Dömötör Csaba, Dömötör Imre, Gede Sándor, Fintor János, Szekér Csaba, Horváth János, Horváth György, Zuzánszky Péter.