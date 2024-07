Diplomamunkájában három olimpiai rendezést vett górcső alá a fenntarthatóság szemszögéből. A korábbi kiváló párbajtőröző, sportvezető a záróvizsgát követően azt is elárulta, milyen szereplést vár a magyar csapattól a párizsi nyári játékokon, és hogy milyen szerepet játszik a sport ikergyermekei életében.

„Pozitívan tekintek a nyári játékok elé, mert 2023 a magyar sportban rendkívül eredményes év volt, minden labda befelé pattant, és bízom abban, hogy ez a széria idén is kitart. Azt várom, hogy vívásban lesz három érmünk, amiből legalább egy arany, a teljes magyar csapat esetében pedig hat elsőséget remélek. Persze egy olimpián bármi megtörténhet – jó is, rossz is –, de bárhogy is alakul, végig nagyon fogok szurkolni mindenkinek” – válaszolt az ötkarikás esélyeket firtató kérdésünkre Szász Emese olimpiai bajnok párbajtőröző, aki a szintén olimpiai bajnok Szilágyi Áronnal a Vasas vívószakosztályának társelnöke.

Az egykori kiváló sportoló, ahogy korábban a páston, úgy a Széchenyi István Egyetemen folytatott tanulmányaiban is kitűnően teljesített, és sikeresen védte meg szakdolgozatát az intézmény sportdiplomáciai szaktanácsadó-képzésének nyári záróvizsgáján.

„A sport az életem, már aktív versenyzőként biztosan tudtam, hogy pályafutásom lezárását követően is szeretnék maradni a kaptafánál. Ellátogattam a budapesti sportdiplomáciai konferenciára, mert régóta érdekel ez a terület. Itt ajánlotta figyelmembe a Széchenyi-egyetem két féléves képzését annak alapítója, dr. Kovács Barnabás, akit korábban még barcelonai főkonzulként ismertem meg. Jelentkeztem hát, ami kitűnő döntés volt, mert jól használható tudást szereztem, például a protokoll terén. Olyan neves szakemberek osztották meg velünk tapasztalataikat, mint Schmitt Pál, aki a sportdiplomácia nemzetközileg elismert alakjaként rendkívül hasznos ismereteket adott át nekünk” – emlékezett vissza.

Elmondta, a magas színvonalú képzést olyan gyakorlati elemek tették teljessé, mint a barcelonai tanulmányút, amelynek keretében a katalán nagyváros sportszakembereivel találkozhattak és jelentős sportlétesítményekbe jutottak el.